Moottorivene tuhoutui tulipalossa Uudessakaupungissa – poliisi pyytää havaintoja tapahtumapaikalla nähdystä autosta

Uudessakaupungissa Suukarintiellä paloi maanantai-iltana moottorivene. Palossa tuhoutunut, kymmenen metriä pitkä moottorivene oli poliisin mukaan säilytyksessä trailerin päällä.

Poliisin alustavien tutkimusten perusteella palolle ei ole löytynyt luonnollista syttymissyytä ja asiaa tutkitaan törkeänä vahingontekona.

Ilmoitus palosta saatiin kello 22.04. Ennen ilmoitusta silminnäkijät ovat tehneet havaintoja tapahtumapaikan välittömässä läheisyydessä olleensa Chrysler Voyager -merkkisestä tila-autosta, joka mahdollisesti liittyy tulipaloon, poliisi tiedottaa.

Auto on musta tai tummansininen, siinä on tummat sivu- ja takalasit ja sen vuosimalli on 2000-luvun alkupuolelta. Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki tiedot ja havainnot kyseisestä autosta ja siihen liittyvistä henkilöistä Uudenkaupungin poliisiasemalle. Havaintoja voi antaa sähköpostilla (vihje.uusikaupunki@poliisi.fi) tai virka-aikaan puhelimitse (029 541 7476).

Päivystävä palomestari Jukka Hänninen kertoi eilen, että kyseessä oli myös rakennuspalon vaara, sillä palaneen veneen läheisyydessä on halli. Palo ei kuitenkaan päässyt leviämään, ja pelkästään vene kärsi vaurioita.