Nainen kuoli putkaan Turussa

Suhteellisuutta

Tarkastuskeirros tehtiin tunti sen jälkeen, kun nainen joutui putkaan. Onko se pitkä aika? Jos putkia halutaan valvottavan tauotta, tarvitaan siihen valvontalaitteistot ja joku niitä koko ajan katsomaan.



Jokainen putkakuolema on tragedia ja tutkittava kunnolla, ja joskus kyse on heitteillejätöstäkin, josta on oltava vakavat seuraamukset. Kannattaa kuitenkin muistaa, että putkaan joutuu lähinnä keskimääräistä huonokuntoisempaa sakkia.



Esim. sairaalassa, jossa omaiseni on, ei todellakaan tehdä kierroksia tunnin välein yöllä, eikä muuten päivälläkään. Eikä siellä ole sellaista kattavaa valvontalaitteistoa, että yksi ihminen voisi havainnoida kaikkien potilaiden tilaa koko ajan jostain valvomosta. Oma toivomukseni on, että jos resursseja löytyy, niitä voisi kohdistaa sairaaloihin ehkä jopa ennen kuin putkiin. Väheksymättä putka-asiakkaita, joilla toki on oikeus siihen, ettei heidän henkeään ja terveyttään vaaranneta.

