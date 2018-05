Arkkitehtuurikilpailu ratkesi: Pallivahan kirkon tontille kaavaillaan kerrostaloja

Pallivahan seurakuntakeskuksen tontin arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin Sigge Arkkitehtien suunnittelema kolmen kerrostalon ehdotus. Trio -nimeä kantava kilpailuehdotus pitää sisällään kolme seitsenkerroksista pistetaloa. Pistetalo on kerrostalotyyppi, joissa on vain yksi porraskäytävä. Käytävä on yleensä sijoitettu rakennuksen keskelle, kuten Sigge Arkkitehtienkin suunnitelmassa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhdessä Turun kaupungin kanssa toteuttamaan kutsukilpailuun lähetettiin kuusi ehdotusta. Arviointiryhmä asetti Trio -ehdotuksen ensimmäiselle sijalle yksimielisesti. Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

Osoitteessa Paltankatu 2 sijaitseva Pallivahan kirkkorakennus on arkkitehti Pekka Pitkäsen suunnittelema. Se valmistui vuonna 1968. Tontti on kooltaan 7 600 neliömetriä.

Seurakuntakeskus on ollut poissa käytöstä kaksi vuotta sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioiden takia. Peruskorjaus tulisi kalliiksi, minkä vuoksi rakennus haluttaisiin purkaa. Seurakuntayhtymä on hakenut rakennukselle purkulupaa, minkä Turun kaupungin rakennuslautakunta hylkäsi. Nyt purkamista havitellaan asemakaavamuutoksen avulla, ja kirkon tilalle olisi mahdollista rakentaa asuintaloja. Arkkitehtikilpailu haluttiin järjestää kaavamuutoksen vuoksi.

Kirkkoneuvosto on selvittänyt eri vaihtoehtojen kustannuksia. Niin nykyisen rakennuksen korjaaminen kuin uuden rakentaminenkin tulisivat hyvin kalliiksi. Peruskorjauksen kustannuksiksi arvioidaan yli neljä miljoonaa euroa. Uusi seurakuntakeskus maksaisi arvioiden mukaan 6–7 miljoonaa euroa. Turun kaupunki suunnittelee viereiseen Runosmäkeen monitoimitilaa, johon myös Maarian seurakunnalle olisi mahdollisuus saada oma toimitila.

Arkkitehtuurikilpailun arviointiryhmään kuuluivat kiinteistöjohtaja Seppo Kosola (pj), Maarian seurakunnan kirkkoherra Katri Rinne, seurakuntayhtymän kiinteistölautakunnan puheenjohtaja Eevi Raunio, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pentti Korhonen, Turun kaupungin kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström, Turun kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen ja arkkitehti SAFA Risto Huttunen. Palkintolautakunnan asiantuntijoina ja sihteereinä toimivat tekniset isännöitsijät Antti Helle ja Minna Heiskanen seurakuntayhtymästä ja arkkitehti Paula Markkula AD.CE Suunnittelu Oy:stä.