Turun kehätien tiesuunnitelma ja Raision keskustan suunnittelu etenevät

Turun kehätien eli vanhan ohikulkutien tiesuunnitelmat etenevät Raision kohdalla. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen alkuvuodesta käynnistämät suunnitelmat valmistuvat ensi vuoden lopussa. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Raision kaupungin sekä tienkäyttäjien kanssa. Asemakaavoitus alueella lähti käyntiin keskusta-alueen visioinnilla huhtikuussa. Tavoitteena on, että hanke etenee rakentamisvaiheeseen mahdollisimman nopeasti tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen.

Tiesuunnitelman suunnittelualue lännessä rajautuu Juhaninkujan liittymän länsipuolelle ja idässä Vesilaitoksentien liittymään. Suunnitteluosuuden pituus kehätiellä on noin kaksi kilometriä. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Raision keskustaa sivuava valtatie noin kahdeksan kilometrin matkalla.

Perusratkaisussa Raisiontien ja Nesteentien liittymä on poistettu nykyiseltä paikaltaan ja Nesteentielle liitytään parannettujen katujärjestelyjen kautta keskustan lounaisesta reunasta. Ydinkeskustan kohdalla kehätie on noin 450 metrin matkalla tunnelissa. Raision eritasoliittymä on korvattu nykyisellä paikallaan kiertoeritasoliittymällä, jossa Vt8 kulkee alimpana ja E18 ylimpänä. Eritasoliittymän keskimmäiseen kerrokseen rakennetaan kiertoliittymä, joka kytkeytyy pääteihin rampeilla. Voudinkatu ja Kirkkotie yhdistetään ja Kirkkotieltä rakennetaan kehätien rinnakkaiskatu Haunistentielle. Petterinpellon alueelta täydennetään kehätien pohjoispuoliset rinnakkaiskatuyhteydet Voudinkadulle ja Vesilaitoksentielle.

Eurooppalaiseen TEN-ydintieverkkoon kuuluva E18 Turun kehätie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Nykyiset liikennejärjestelyt vaikeuttavat Raision keskustan maankäytön kehittämistä ja aiheuttavat häiriötä. Alue muodostaa myös Naantalin ja Turun satamien liikenteeseen solmukohdan. Satamaliikenteen lisäksi keskustaa kuormittaa Neste Oilin Naantalin öljynjalostamon ja Raision tehtaiden raskas liikenne.

Turun kehätie on E18-tien viimeinen vielä parantamatta oleva tieosuus nyt, kun Hamina-Vaalimaa moottoritie saatiin valmiiksi.

Tienkäyttäjät voivat osallistua suunnitteluun monin tavoin, sillä yleisötilaisuuksia ja muita tapaamisia järjestetään työn aikana useita.

Tiesuunnittelun ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 14. kesäkuuta kello 17–19 Raision kaupungintalolla. Tilaisuudessa esitellään hankkeen taustoja, tavoitteita ja aikatauluja ja alustavia suunnitelmaehdotuksia.

Myöhemmin järjestään muun muassa suunnittelijoiden vastaanotto, työpaja ja karttakysely. Näistä tiedotetaan myöhemmin hankkeen aikana. Suunnittelun etenemistä voi seurata hankkeen verkkosivuilla ja Facebookissa.

