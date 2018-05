Vast: No voi perr..le

Olen itsekin ihmetellyt miten Amerikkalaisyritys voi hallita Euroopan puistojen penkkejä Amerikassa valmistetuilla penkeillä. Trumpin tariffit voivat olla meille avuksi koska sitten teräs kallistuu Amerikassa. Suomessa ongelma on, että täällä ei tehdä juuri mitään muutakuin lähetetä sellua ulkomaille joissa se jalostetaan tuotteiksi. Meidän tulisi tehdä korkemmalle jalostettuja tuotteita. Amerikassa työntekijät eivät saa kesälomaa ja heidät voidaan erottaa milloin tahansa siksi se on yrityksille suotuisampi alue. Toisaalta hyvä, että Suomessa työntekijöillä on paljon vapauksia ja oikeuksia, mutta toisaalta emme pysty kilpailemaan kenenkään kanssa.