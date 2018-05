Katedralskolanin arkeologiset kaivaukset kiinnostavat – moni lisäkierroskin jo täynnä

Viivi Laakkonen

Turun Katedralskolanin liikuntasalin arkeologisten kaivauksien esittelykierroksille on tunkua. Kesäkuun kierrokset varattiin täyteen ennätysvauhdissa, minkä jälkeen kaupunki ja kaivauksista vastaava Muuritutkimus Ky päättivät lisätä opastuksia kesä–heinäkuulle.

Tiistaiaamuna kello kahdeksalta tarjolle tulleet opastukset menivät nekin kuumille kiville. Moni lisäkierroksista oli ehtinyt täyttyä jo aamupäivään mennessä.

Heinäkuussa järjestettäville opastuksille löytyy kaupungin mukaan vielä vapaita paikkoja, samoin ruotsin- ja englanninkielisille kierroksille.

– Turku on Suomen vanhin kaupunki, ja todisteita kaupunkimme historiasta näkyy kaupunkikuvassa ja museoissamme. Nyt Katedralskolanin liikuntasalin kaivauksien myötä on uusi osa vanhasta kaupungista noussut pinnalle. On hienoa, että turkulaisten lisäksi myös muut ovat osoittaneet niin suurta kiinnostusta arkeologisten kaivausten esittelyjä kohtaan, vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes iloitsee kaupungin tiedotteessa.

Katedralskolanin liikuntasalin peruskorjaukseen kuuluvat arkeologiset kaivaukset alkoivat viime lokakuussa. Esiin on kaivettu sekä kahden keskiaikaisen kivitalon rakenteita että Luostarin jokikatua.

Vaikka arkeologeilla ja koululla itsellään on ollut tieto liikuntasalin alla sijainneesta kahdesta talosta jo ennen kaivausten aloittamista, yllätti kahden vauraan, 1500-luvun kivitalon säilyneisyys ja laajuus löytäjänsä (TS 25.2.).

Toinen taloista on kuulunut sotamarsalkka Evert Hornille, toista asuintaloa kutsutaan keskiajan lähteissä Måånsin taloksi, jossa on myöhemmin toiminut apteekki.

Helmikuun lopussa arkeologit löysivät paikalla aiemmin sijainneen kivitalon kellarikerroksen täyttöaineksesta hiiltyneitä paperinkappaleita.

Löydetyistä palasista erottuu koristeellista kirjoitusta ja niiden on arveltu olevan peräisin joko kirjeestä tai kirjansivusta, joka on selvinnyt Turun vuoden 1827 palosta.

– Palomateriaalin joukosta harvoin löytyy kirjeitä. Tämä on peräisin 1800-luvun alkupuolelta tai vanhemmalta ajalta, kaivausjohtaja Kari Uotila vahvisti Turun Sanomille helmikuussa.

Liikuntasalin alta kaivetut talot sorrutettiin Turun palon jälkeen ja niiden kellarit täytettiin uuden rakentamista varten.

Paperinkappaleiden lisäksi kaivauksissa on löytynyt muun muassa keramiikan, lasin ja liitupiipun palasia, luita, rautanauloja sekä tiiliskivi, johon on painunut koiran tassujen jäljet.

