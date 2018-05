Kun ei vaan onnistu – Poliisi etsii Mynämäen ryöstäjää, mutta kuvan julkaisu on ylivoimaisen vaikeaa

Rami Nieminen

Tietotekniikka teki temput Lounais-Suomen poliisille jo toistamiseen tiistaina. Poliisi on viime perjantaista lähtien etsinyt Mynämäessä ryöstöön syyllistynyttä miestä. Juttuun liittyvästä miehestä on olemassa valokuva, mutta sitä ei saada julkaistuksi. Kyse on tapauksesta, joka alkoi viime perjantain vastaisena yönä Turun kauppatorilla.

Mainos

30-40-vuotias mies pyysi tuolloin toiselta mieheltä kyytiä Mynämäkeen, koska hänellä ei ilmeisesti ollut riittävästi rahaa lailliseen taksikyytiin. Avulias mies lähtikin kuljettamaan pyytäjää. Kyydin päästyä perille Mynämäkeen kuljetettava ryösti kuljettajansa teräaseella uhaten.

Poliisi julkaisi tapauksesta tiedotteen perjantaina. Tiedotteen liitteenä oli kuvalinkki tapaukseen liittyvästä miehestä. Kuvalinkki ei kuitenkaan toiminut, eikä Turun Sanomat tavoittanut juttua tutkivaa poliisia enää virka-ajan jälkeen.

Tiistaina poliisi julkaisi tiedotteen uudelleen, korjatun kuvalinkin kera. Mutta kuinka ollakaan, tälläkin kertaa jokin oli mennyt vikaan. Nyt linkki johdattaa poliisin sivuille, jossa kuvan sijaan näkyy vain teksti "Verkkosivujen yhteyksissä vikaa".

LUE MYÖS: Mies ryösti kyydin tarjonneen laupiaan samarialaisen