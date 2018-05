Luottamushenkilö arvosteli viinalaskun maksattamista kuntalaisilla – seuraavaksi tilapäinen valiokunta puntaroi erottamista

Lilli Jokela

Kemiönsaari perustaa tilapäisen valiokunnan arvioimaan tarkastuslautakunnan erottamista. Seitsemänhenkisen valiokunnan perustamisesta päätti kunnanvaltuusto maanantaina.

Menettelyssä on kyse tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan Janne Salosen (sit) blogikirjoituksesta, jossa hän kyseenalaisti Kemiönsaaren valtuustoseminaarin alkoholilaskun maksattamisen kuntalaisilla. Salonen kirjoitti viime syksynä toteutetun seminaarin alkoholitarjoiluista Uuden Suomen blogissaan tammikuussa. Örön linnakesaarella järjestetyssä seminaarissa oli nautittu veronmaksajien piikkiin noin 220 ravintola-annosta, joka on keskimäärin yhdeksän annosta per osallistuja. Alkoholia oli ostettu marketista, Alkosta sekä ravintolasta. Blogissaan Salonen kysyi tulisiko kunnan laatia ohjeistus alkoholitarjoilusta ja osallistujien maksaa alkoholijuomansa itse.

Salonen on valtuutettu, mutta ei osallistunut itse seminaariin.

Tarkastuslautakunta kutsui Salosen kuultavaksi helmikuussa, koska katsoi paljastusten vahingoittaneen kunnan julkisuuskuvaa ja horjuttaneen sekä valtuuston luottamusta tarkastuslautakuntaa kohtaan että lautakunnan sisäistä luottamusta. Kunnanhallitus päätti huhtikuussa esittää valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista tarkastuslautakunnan luottamuksen arvioimiseksi.

Salonen vastusti esitystä maanantain kunnanvaltuustossa ja jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.