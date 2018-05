Lounaspaikka: Vietnamilaisia makuja lounaalla

Ravintolan ulkopuolelle on jo kertynyt pieni jono ennen paikan aukeamista. Oven avautuessa vastaan tulvii miellyttävä mausteiden tuoksu.

Vietnamilainen ravintola Kim on ollut avoinna hieman reilu puoli vuotta. Ravintoloitsija Bao Tuanin mukaan asiakkaat ovat ottaneet paikan hyvin vastaan.

Ravintola ei ole Bao Tuanin ensimmäinen, sillä ennen tätä hän piti ravintolaa satamassa vastapäätä Viking Linen terminaalia. Ravintolan sijainti ja lyhytaikaiset vuokrasopimukset saivat Tuanin kuitenkin etsimään uutta tilaa ravintolalleen. Kaskenkatu osoittautui sijainniltaan hyväksi.

Lounasta ravintolassa on tarjolla tiistaista perjantaihin buffetpöydästä. Ravintolan tila on neutraali ja sävyltään harmoninen. Salia koristavat aidot kasvit ja taustalla soi rauhallinen musiikki.

– Ravintolan sisustus on vaimoni suunnittelema. Sisustuksen on tarkoitus olla selkeää, avaraa ja siistiä. Vaimoni toimii myös ravintolan pääkokkina. Lisäksi meillä on keittiössä töissä kaksi muuta kokkia.

Tuan painottaa, että ravintolan ruoka koostuu pääasiassa vietnamilaisista vaihtoehdoista, mutta mukana on myös vaikutteita thaimaalaisesta ruuasta.

– Vietnamilainen ruoka poikkeaa esimerkiksi kiinalaisesta ruuasta sillä, että vietnamilaisessa ruuassa ei käytetä niin paljon rasvaa kuin kiinalaisessa ruuassa.

– Toisaalta kiinalainen ruoka valmistetaan usein pitkään hauduttamalla. Vietnamilaisessa keittiössä ruoka valmistetaan paistamalla. Esimerkiksi lihat leikataan tuoreena paloiksi ja sitten kypsennetään nopeasti.

Jori Liimatainen Lounasbuffetissa on vaihtoehtoja myös kasvissyöjälle.

Ravintolan buffetpöydässä on esillä monenlaisia vaihtoehtoja. Testipäivänä alkupalaksi oli Tom yum -keittoa. Pöydässä oli tarjolla muun muassa tuoresalaattia, kevätkääryleitä, vehnä- ja riisinuudelia, riisiä vihanneksilla, erilaisia kastikkeita kanasta, härästä ja tofusta sekä friteerattua tofua ja kanaa. Jälkiruuaksi oli suklaamoussea. Lounaan hintaan kuuluu kahvi tai tee.

Lounaspöydässä on kylteissä tiedot ruokien sisällöistä. Teksteissä on myös allergiamerkinnät.

Alkukeiton lisäksi valitsin maisteltavaksi friteerattua tofua makealla chilikastikkeella, kevätkääryleitä, riisinuudelia ja tofukastiketta sekä tuoresalaattia. Keitto oli mukavan tulista. Friteerattu tofu maistui raikkaalle, eikä yhtään liian rasvaiselle. Riisinuudeli ja tofukastike sopivat yhteen. Kastikkeen joukossa olleet kasvikset olivat mukavan rapsakoita. Tummasta suklaasta valmistettu mousse maistui pehmeälle.

Bao Tuan kertoo, että ravintolassa käytetään pääasiassa lähituottajien raaka-aineita.

– Vihannesten pitää olla aina tuoreita. Lihat ostamme kokonaisina fileinä tai paisteina ja leikkaamme ne itse ruokiin.

– Lounaslista vaihtuu päivittäin. Pyrimme maustamaan ruuat niin, että ne sopivat suomalaiseen makumaailmaan. Ruoka ei voi olla esimerkiksi liian tulista. Makumaailmaa on pehmennetty hieman.

Jori Liimatainen Suklaamoussea jälkiruuaksi.

Tuan kertoo asuneensa Suomessa nyt yli 30 vuotta. Suomeen saapuessaan hän opetteli ensin suomen kielen.

– Sitten kävin ammattikoulun ja ehdin työskennellä monessa paikassa. Elektroniikka-alalla olin muun muassa Telestellä ja Oskar Suomella.

Myöhemmin yrittäjyys alkoi kiinnostaa Tuania ja hän perusti autopesuyrityksen.

– Sillä oli toimipisteitä Turussa, Forssassa ja Loimaalla. Hoidin suurten autoliikkeiden vaihtoautoja myyntikuntoon. Kun tämä bisnes alkoi hiljentyä, perustin ravintolan satamaan. Nyt on uusi vaihe työurallani, ja minulla on omassa tilassa oma ravintola.

Tuanin elämäntarinaa kuunnellessa minulle tarjottiin vietnamilaista soodaa. Sooda oli maustettu sokerilla ja limellä. Raikas juoma sopii täydellisesti lämpimään kesäpäivään.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.

