Gallup: Minkälaisia kesälomasuunnitelmia sinulla on?

"Aion olla mökillä Tammisaaressa ja purjehtia. Purjehdussäät ovat aina hyvät, kunhan on oikeat varusteet. Tavoitteena on pitää lomaa koko kesä."

Pia Rannikko, 47,

Turku

Ari-Matti Ruuska

"Olen kotona kesän Mikael-pojan kanssa. Yhden viikon vietämme hotellilomaa ympäri Suomea. Olen innokas puutarhuri, joten toivon, että öisin sataa ja päivisin paistaa."

Pauliina Borgelin, 43,

Turku

Ari-Matti Ruuska

"Pidin jo yhden kesälomaviikon ja olin Kroatiassa. Loput lomat ovat heinäkuussa ja elokuussa. Kesällä on siskon häät ja muuten on tarkoitus oleilla puolison kanssa ja käydä festareilla. Ruisrock liput on."

Jarno Ekman, 27,

Turku