Naurattaa noit, ketä se häiritsee ja me oltiin täällä ennen. Eiköhän tollaiset keskukset pitäisi rakentaa missä ei pahemmin asutusta ja levitä siellä rauhassa. Ei sitä kukaan halua et jatkuvaa meteliä omalla pihalla melkein. Tämä ilmiö on jokaisessa keskustelussa, jos levitään ihmisten pihalle melkein. Samoin oli karjakadun oikaisijoista, Ette tekään varmaan tykkäis jos teidän parvekkeella joku metelöis ja viettäis aikaa

