Turun vierasvenesatamaan rakennetaan ensi talvena 25-metrinen kisa-allas

Marika Lempää

Turun vierasvenesatamassa kilpaillaan talviuinnin suomenmestaruuksista ensi vuoden helmikuussa. Ravintola Nooan tuntumaan rakennetaan kisoja varten Aurajoen vettä sisällään pitävä 25–metrinen kisa-allas.

Ensimmäistä kertaa Varsinais-Suomessa järjestettävässä tapahtumassa seurataan runsasta tuhatta uintisuoritusta eri ikäsarjojen edustajilta. Kisauimareiden lisäksi ponttonien päälle rakennettavassa altaassa talviuintia pääsee kokeilemaan myös muut halukkaat.

Tapahtuman organisaattori Mika-Pekka Näykki toivoo, että kaupunkilaiset saisivat myös jatkossa hyödyntää kisoja varten rakennettavaa allasta.

– Vielä ei ole varmaa voidaanko allasta käyttää jossakin muualla myöhemmin, mutta haluja ja suunnitelmia jatkokäytölle on. Samalle paikalle se ei voi jäädä, koska kesällä paikalla on veneitä. Vielä tässä on vuosi aikaa suunnitella, toteaa Näykki.

1.–3. helmikuuta pidettävän kilpailun järjestäjänä toimii Hulluna Avantoon -yhteenliittymä, johon kuuluvat Maskun Jääkarhut, Saaronniemen Saukot, Salon Seudun Avantouimarit, Turun Avantouimarit sekä Turun posti- ja lennätinurheilijat. Talviuinnin SM 2019-tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin tapahtumapalveluiden kanssa. Mukana on myös monia paikallisia toimijoita.

Talviuintikisoja on järjestetty vuodesta 1989 lähtien avantouintikilpailujen nimellä. Nimi muutettiin myöhemmin talviuintikilpailuksi. Ensimmäiset talviuintikisat järjestettiin Tampereella.

Turussa järjestettävien 30-vuotisjuhlakilpailujen kävijämäärän odotetaan kasvavan entisestään.