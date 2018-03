Varsinais-Suomesta on löytynyt kevättalven ensimmäinen lintuinfluenssatapaus, tiedottaa elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Paraisten Sydmossa huonokuntoisena kiinniotetulla merikotkalla on todettu korkeapatogeeninen eli korkeaa kuolleisuutta linnuille aiheuttava H5-tyypin lintuinfluenssa.

Huonokuntoinen merikotka oli otettu kiinni Paraisilla ja viety Turun kaupungin eläinhoitolaan hoidettavaksi viime viikon tiistaina (20.3.). Merikotkan näytteiden varmistuttua korkeapatogeeniseksi lintuinfluenssaksi kaikki eläinhoitolassa olleet linnut on jouduttu lopettamaan taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Evira selvittää parhaillaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa merikotkaa hoitaneiden ja eläinhoitolassa vierailleiden henkilöiden mahdollisia kontakteja siipikarjatiloihin mahdollisten lisätartuntojen selvittämiseksi.

Turun kaupunki tiedottaa, että aluehallintoviraston määräysten mukaan eläinhoitolaan ei saa toistaiseksi tuoda eläimiä eikä sieltä myöskään luovuteta eläimiä ulos. Eläinhoitolaan ei saa päästää muita henkilöitä kuin on välttämätöntä taudin vastustamiseen liittyvistä syistä.

Myös ajoneuvoliikenne hoitolaan ja sieltä pois on kielletty ilman eläinlääkärin lupaa.

Avi:n päätösten mukaisesti eläinhoitolan tiloja on ryhdytty desinfioimaan, ja toiminta pyritään saamaan normaaliksi mahdollisimman pian.

Turun kaupungin eläinhoitola toimii seudullisena löytöeläinten hoitopaikkana. Uusien löytöeläinten väliaikaisesta sijoituspaikasta voi tiedustella eläinhoitolasta, jonka kautta eläimiä pyritään sijoittamaan muihin hoitoloihin.

Viimeksi korkeapatogeenista lintuinfluenssaa löytyi Suomesta kesällä 2017. Siipikarja ja muut kotieläiminä pidettävät linnut on pidettävä sisällä tai suojattava kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin toukokuun loppuun asti lintuinfluenssatartuntojen estämiseksi, kehottaa Evira.

Eviran mukaan lintujen kevätmuuton myötä lintuinfluenssan tartuntavaara on erityisen suuri. Korkeapatogeenista H5N6-tyypin lintuinflunssaa on löytynyt alkuvuoden aikana luonnonvaraisista linnuista ja siipikarjatiloilta mm. Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa, Hollannissa ja Isossa-Britanniassa. Tartunnan saaneilta tiloilta on jouduttu lopettamaan kaikki linnut.

Lintuinfluenssa leviää helposti linnusta toiseen, minkä vuoksi kotieläiminä pidettävien lintujen suorat ja epäsuorat kontaktit luonnonvaraisiin lintuihin tulee estää. Lainsäädäntö edellyttää siipikarjan pitäjiä huolehtimaan siipikarjan sisällä pidosta tai suojaamisesta kosketuksilta luonnonvaraisiin lintuihin riittävän tiheällä verkotuksella toukokuun loppuun asti. Evira kehottaa tarkistamaan myös siipikarjatilan muun tautisuojauksen.

Esimerkiksi eläinsuojiin mentäessä ja sieltä poistuttaessa jalkineet ja vaatteet pitää vaihtaa ja kädet pestä huolellisesti, sillä tartunnan saaneet linnut levittävät tautia myös eritteissään.

Lintuinfluenssaepäilyistä tulee ilmoittaa viipymättä kunnaneläinlääkärille. Huonokuntoisia luonnonvaraisia lintuja ei kannata viedä eläinhoitoloihin ilman, että on ensin konsultoinut virkaeläinlääkäriä.

Euroopassa tällä hetkellä leviävä H5N6-lintuinfluenssa on Euroopassa vuosina 2016–2017 levinneen H5N8-virustyypin johdannainen. H5N8-virusta löytyi Suomestakin luonnonvaraisista linnuista.

Nyt leviävä lintuinfluenssavirus ei ole identtinen Aasiassa ihmisiäkin sairastuttaneen H5N6-virustyypin kanssa. Euroopassa todetun H5N6-tyypin lintuinfluenssan ei tiedetä tarttuneen ihmiseen.