Levykaupan peräkärry varastettiin Turun Nummenmäeltä – omistaja lupaa 500 euron löytöpalkkion

Sari Miettunen

Levykaupan peräkärry sisältöineen varastettiin viikko sitten Nummenmäen Uudenpellonkadulta.

– Voron matkaan lähti viisi laatikkoa LP-levyjä, saman verran vinyylisinkkuja ja 10 laatikkoa CD-levyjä, sanoo levykauppa Iki-Popin omistaja Joska Laine.

Laine oli myöhään keskiviikkoiltana tulossa Itä-Suomesta levymessuilta.

– Peräkärry ei mahdu pihaan, niinpä jätin sen yöksi kotikatuni varteen. Siksi kärryssä olivat sisällä myös messutavarat: pohjakassa, maksupääte, pöytiä, nokkakärryt ja parin kuukauden messukirjanpito, hän kertoo.

Naapuri on kertonut nähneensä, kun Laine saapui kotiin. Aamulla peräkärry sisältoineen oli kadonnut.

Poliisi tutkii asiaa törkeänä varkautena.

– Lupaan levyistä 500 euron löytöpalkkion.

Joska Laine epäilee, etteivät varkaat todennäköisesti tienneet peräkärryn sisällöstä. Painosta on voinut päätellä, ettei se ole ollut tyhjä. Peräkärryn kuomu oli lukittu, ja kärryssä oli aisalukko paikallaan.

– Jos liikkeellä ovat olleet ammattivarkaat, peräkärry lienee nostettu isompaan kalustoon. Viikossa kärry tai levyt olisi varmaan löydetty, jos saalista olisi hylätty johonkin.

Laineen mukaan lähiympäristössä ei ole kameroita, joista voisi katsella keskiviikon ja torstain välisen yön liikennettä.

– Onkohan jollain Uudenpellonkadun, Kotimäenkadun tai lähistön asukkaalla turvakamera kadulle päin? Olisi mahtavaa, jos jollain olisi nauhoitetta tallessa.

Varastettujen levyjen joukossa on musiikkia laidasta laitaan: folkia, progea, reggaeta, punkkia, jazzia, bluesia, iskelmää.

– Mukana on 1950-1960-lukujen originaaleja, vanhempien levyjen uusintapainoksia sekä uusia levyjä, kuten Rollareiden In The Air tupla ja Havana Moon tripla-LP.

Artistien joukossa ovat Bo Diddley, Who, Shangri La's, Ronettes, Martha & Vandellas, Jimmy Reed, Etta James, Genesis, Cisse, Anki, Eero Raittinen, Billy Boys, HIM...

Joska Laine arvelee, ettei kärryssä olevia levyjä saa kaupaksi Suomessa, koska alan ihmiset arvaisivat niiden alkuperän.

Laineella on yhä levyjä, mutta varastetun kaltaista kokoelmaa on hankala korvata.

– Ei niitä tänä päivänä saa tuosta vain. Olin viikonloppuna messuilla Järvenpäässä huonommalla valikoimalla.

– En ole vielä uskaltanut selvittää vakuutusyhtiöstä, mitä vakuutukset kattavat.