Turun yliopisto myy tietotekniikan koulutusohjelman Vietnamiin

Turun yliopisto myi kolmevuotisen kyberturvallisuuden tietotekniikan kandidaattitasoisen tutkintokoulutuksen Vietnamin kansalliselle yliopistolle. Ohjelma on ensimmäinen koulutusvientinä toteutettava tietotekniikan koulutusohjelma Suomessa.

– Turun yliopisto on panostanut koulutusvientiin jo hyvän aikaa, ja olemme aiemmin kyenneet myymään varsinkin brändiltään erinomaista suomalaista opettajankoulutusta. Tietotekniikan koulutuksemme on ollut hyvin kansainvälistä jo pitkään, ja nyt saimme hyvän avauksen myös tietotekniikan tilauskoulutuksellemme, iloitsee Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaani, professori Tapio Salakoski tiedotteessa.

Vietnam National University Ho Chi Minh City (VNUHCM) on yksi Vietnamin suurimmista yliopistoista ja se tarjoaa monitieteisiä tutkinto-ohjelmia muun muassa humanistisilla, luonnontieteellisillä ja oikeustieteellisillä aloilla. VNUHCM:n ja Turun yliopiston osaomistaman Finland Universityn sopimus on viisivuotinen. Tutkintoja on tarkoitus suorittaa aluksi Vietnamissa ja lopuksi Suomessa.

– Neuvottelujen aikana totesimme yhdessä, että niin sanottu 2+1 -malli on paras tapa toteuttaa juuri tämä tutkintokoulutus. Opiskelijat opiskelevat kaksi ensimmäistä vuotta Vietnamissa paikallisten opettajien opettamana ja Turun yliopiston opettajien opastamana. Turun yliopiston opettajat tekevät tuolloin Vietnamiin opetusvierailuja, ja opetuksessa käytetään hyväksi sähköisiä oppimisympäristöjä. Kolmantena vuonna opiskelijat tulevat Turkuun suorittamaan tutkinnon loppuun laitoksellamme, kertoo Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen dosentti Seppo Virtanen.

Vietnamissa on kasvava tarve tietotekniikan ja etenkin kyberturvallisuuden osaajille.

– Tietoturva on tärkeää kaikissa yhteiskunnissa ja alan koulutukselle on valtava kysyntä. Tietoturvallisuusalalla on hyvät työllisyysnäkymät, ja tämän ohjelman kautta koulutamme uusia osaajia Vietnamiin sekä muualle maailmaan, sanoo koulutusvientikoordinaattori Ari Koski Turun yliopistosta.