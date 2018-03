Turun seudun ilmalaatu on heikentynyt liikenteen nostaman katupölyn vuoksi

Liikenteen nostama katupöly on heikentänyt ilmanlaatua Turun seudulla. Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan mukaan kovien yöpakkasten sekä kuivan ja vähätuulisen sään vallitessa ilmanlaatu on huono vilkasliikenteisillä alueilla erityisesti aamupäivisin. Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin ja Paraisten keskustoissa ilmanlaatu on ollut pahimmillaan huono hengitettävien hiukkasten suurten pitoisuuksien vuoksi.

Mainos

Astmaatikot ja pikkulapset saattavat saada oireita hiukkaspitoisuuksien kohoamisesta. Nuha, yskä, hengitysoireet sekä kurkun ja silmien kutina ovat tavallisimpia haittavaikutuksia. Terveyshaittoja voi vähentää seuraamalla ilmanlaatua sekä välttämällä liikkumista ja pidempiaikaista oleskelua vilkkaiden teiden läheisyydessä.

Autoilijat voivat helpottaa pölyongelmaa esimerkiksi ajamalla hiljempaa ja vähentämällä yksityisautoilua keskusta-alueella. Kiinteistöjenomistajat puolestaan voivat auttaa tilannetta puhdistamalla hiekoitussepelit kosteana mahdollisimman ripeästi.