Kinopalatsiin uusi elokuvasali

Paikalliset 12:03

Turun seudun ilmalaatu on heikentynyt liikenteen nostaman katupölyn vuoksi

Liikenteen nostama katupöly on heikentänyt ilmanlaatua Turun seudulla. Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan mukaan kovien yöpakkasten sekä kuivan ja vähätuulisen sään vallitessa ilmanlaatu on huono vilkasliikenteisillä alueilla erityisesti aamupäivisin. Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin ja Paraisten keskustoissa ilmanlaatu on ollut pahimmillaan huono hengitettävien hiukkasten suurten pitoisuuksien vuoksi.