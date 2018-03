Marika Lempää

Suomenlahden merivartiosto varoittaa nopeasti vaihtuvista jäätilanteista merialueilla. Sunnuntaina Tammisaaren merivartioaseman partio tapasi jäällä neljän aikuisen ja sylilapsen seurueeseen, joka kertoi heidän moottorikelkkansa pudonneen hetki sitten jäihin paikassa, josta he olivat muutamaa päivää aiemmin ajaneet. Kukaan seurueesta ei joutunut veden varaan, sillä he ehtivät viime hetkellä hypätä pois moottorikelkan kyydistä.

Suomenlahden merivartiosto suorittaa jään paksuuden mittausta ja havainnointia merialueilla viikoittain, mutta erityisen huomioitavaa on, että jäät liikkuvat tuulen ja virtauksien mukaan ja tilanne vaihtelee päivittäin. Pitkin rannikkoa jäätilanne on vaihteleva, mutta lähes kaikki virtapaikat ovat auki tai jää on hyvin heikkoa. Merivartiosto haluaa painottaa, että vaikka jää kesti viime viikolla, niin välttämättä tänään se ei enää kestä.

Suomenlahden merivartiostolla oli viime viikolla yhteensä kahdeksan meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää.

Lauantai-iltana mönkijällä mökilleen matkalla ollut mies kuoli pudottuaan jäihin Kemiön Västanfjärdin alueella. Myös miestä etsimään tullut ystävä putosi moottorikelkalla jäihin, mutta onnistui kuitenkin pelastautumaan ja soittamaan apua.

Jäät ovat heikenneet myös Aurajoessa. Eilen maanantaina Aurajoen ylittävä puinen jääsilta purettiin.

