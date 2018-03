Salossa varastettiin 142 polkupyörää rekan kontista – varkaat oletettavasti tienneet etukäteen kontin sisällön

Anniina Kajander

Salossa parkissa olleesta rekan perävaunusta varastettiin maanantaina aamuyöllä 142 polkupyörää. Moottoritien varrelle Abc Piihovin rekkaparkkiin jätetyn perävaunun kyydissä olleeseen merikonttiin oli murtauduttu noin kello kolmen ja seitsemän välisenä aikana.

– Ilmeisesti vetoauto oli ollut muualla ja vain vaunu oli ollut parkissa Piihovin pihalla, rikosylikonstaapeli Heikki Anttila Salon poliisista sanoo.

Rekkaparkki sijaitsee liikenneaseman pihalla hieman sivummalla. Asema on avoinna ympäri vuorokauden.

Varkauden kohteeksi joutunut ajoneuvo on suomalaisen kuljetusyrityksen.

Varkaat olivat päässeet sisälle konttiin murtamalla sinetin sen ovesta. Kontissa olleet 142 polkupyörää oli pakattu pahvisiin alkuperäispakkauksiinsa.

Anttilan mukaan on oletettavaa, että varkaita on ollut useampia ja he ovat saapuneet paikalle isolla autolla.

– Porukkaa on täytynyt olla tyhjentämässä konttia. Lastin yhteistilavuus oli yhteensä 50 kuutiometriä.

Lounais-Suomen poliisin maanantaisen tiedotteen mukaan kontin koko sisältö oli jäljistä päätellen lastattu suoraan paikalle ajettuun kuorma-autoon.

Poliisin tiedossa ei ainakaan vielä ole, että varkailla olisi ollut sisäpiirintietoa kuljetuksen liikkeistä tai sisällöstä.

– Olettaa voi, että varkaiden on pitänyt tietää, mitä kontissa on, rikosylikonstaapeli Anttila arvioi.

Kuljettajan olinpaikasta varkauden aikana ei Anttilan mukaan ole tietoa. Kuljettajaa ei epäillä osallisuudesta rikokseen.

Poliisi tutkii tapahtumaa varkautena.

Toistaiseksi tapahtumille ei ole löytynyt silminnäkijöitä. Salon poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot tapahtuneesta puhelimitse arkisin kello 8–16 numeroon 02 9541 7427.