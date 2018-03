Turun polkupyöräilijät huolissaan pyöräliikenteen sujuvuudesta toriparkkityömaan aikana

Turun polkupyöräilijät ry on huolissaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden huomioimisesta toriparkin rakentamisen aikana. Turun kaupunki on tiedottanut työmaan aikaisista liikenteen erikoisjärjestelyistä, mutta yhdistyksen mukaan huomiota on kiinnitetty ainoastaan autoliikenteen erikoisjärjestelyihin.

Toriparkin rakentamisen on tarkoitus alkaa katualueilla ensi syksynä. Torin ympäristössä suljetaan useita katuja autoliikenteeltä. Turun polkupyöräilijät ry:n mielestä kaupungin tulisi harkita tulisiko ajokiellot ja läpiajokiellot ulottaa myös jalankulku- ja pyöräliikenteeseen.

– Kaupungilla olisi tässä näytön paikka. Järjestämällä hyvät väliaikaisjärjestelyt pyöräliikenteelle se voisi osoittaa, että pyöräily on vakavasti otettava liikennemuoto Turussa, toivoo Turun polkupyöräilijöiden puheenjohtaja Antti Kosonen yhdistyksen tiedotteessa.

Mainos

Kososen mielestä katutilaa vievien tapahtumien, työmaiden ja muiden erikoistilanteiden yhteydessä Turussa tuntuu olevan lähtökohtaisena ratkaisuna vain yksinkertaisesti sulkea katu pyöräliikenteeltä kokonaan.

– Jos tosissaan haluamme yhä useamman kulkevan pyörällä töihin päivittäin, on turkulaisten voitava luottaa siihen, että pyörällä myös pääsee töihin vaivattomasti joka päivä. Tästä syystä pyöräliikenteen rajoittamiseen pitäisi olla korkeampi kynnys, Kosonen jatkaa.

Turun polkupyöräilijät -yhdistys kummastelee, että monivuotisen rakennustyömaan takia julkisuudessa on esitetty huolia lähinnä poistuvista autojen pysäköintipaikoista.

– Keskustan yritysten kannattaa pitää mielessä, että myös jalan ja pyörällä liikkuvat ihmiset ovat potentiaalisia asiakaita. Tutkimusten mukaan he asioivat matkansa varrella olevissa liikkeissä autoilijoita useammin ja käyttävät niissä enemmän rahaa, yhdistyksestä muistutetaan.

Turun polkupyöräilijät ry. on vuonna 2013 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on edistää arkipyöräilyä, pyöräliikenneväylien suunnittelua ja pyöräilykulttuuria.