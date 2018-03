Turun Sanomien Bonnier-palkittu juttu kisaa myös tutkivan journalismin Lumilapio-palkinnosta

Mainostaminen

Koko hopeavesi-ilmiö vaikuttaa lähinnä perinteiseltä myyntihuijaukselta, lähdetään mukaan järjettömään trendiin tai luodaan sellainen niin että arvotonta huuhaata saadaan myytyä kalliilla hinnalla eteenpäin.



Suurin ongelma samankaltaisten ilmiöiden sarjassa on Astral-TV jota esitetään päivittäin ties kuinka monta tuntia koko kansan katsottavaksi, viranomaisiakaan ei tunnu kiinnostavan vaikka ohjelmassa esiintyvät mainostavat ja myyvät avoimesti jokaista hoitoa jonka ihminen on ehtinyt keksiä, kuten esimerkiksi enkeliparannusta ja yksisarvishoitoja.



Miten on mahdollista että Suomessa vuonna 2018 voi TV:ssä täysin laillisesti mainostaa yksisarvishoitoja useita tunteja päivässä?

