TS:n makasiini esittelee Piispankadun uusrenessanssipalatsin ja muut Turun tuntemattomat aarteet

Riitta Monto

Piispankadun uusrenessanssipalatsi on yksi Turun salaisista helmistä. Ulkomaiset arkkitehtuuriharrastajat käyvät ihailemassa palatsia, mutta harva turkulainen tuntee rakennuksen historiaa.

Humanististen tieteiden kotina Piispankadun uusrenessanssipalatsi palveli Åbo Akademia pitkään, vaikka alun perin arvotalo on suunniteltu kauppaneuvos Ernst Dahlströmin perheen kodiksi 1895.

Åbo Akademin kiinteistöpäällikkö Ari Ahokas tietää, ettei rakennuksen erityisyyttä Turussa tunneta kovin hyvin.

Kotipalatsin arkkitehti on Gustaf Nyström (1856–1917), jonka töitä monet tutut kohteet: Turun kauppahalli, Heideken ja Turun taidemuseo.

Testamenttilahjoituksena Åbo Akademin säätiölle 1930 siirtyneessä palatsissa on nykyisin Pohjoismaiden suurin uskontotieteellisen tutkimuksen kirjasto.

