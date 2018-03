Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella rekisteröitiin ennätysmäärä tippuritapauksia loppuvuonna. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisterin mukaan alueella todettiin viime vuonna yhteensä 56 tippuritartuntaa, kun edellisenä vuonna tartuntoja kirjattiin 25 kappaletta.

– Kyseessä on jo viime vuonna alkanut laaja tippuriepidemia. Aikaisempina vuosina tartuntoja on ollut parisenkymmentä, eli on tapahtunut tuplaantuminen, Tyksin ylilääkäri Esa Rintala toteaa.

Rintalan mukaan epidemia on jo saatu rauhoittumaan sukupuolitautien poliklinikan selvitystyön ansiosta. Selvityksissä kävi ilmi, että yksi henkilö tartutti tautia useille muille henkilöille, jotka puolestaa edelleen tartuttivat useita muita.

– Sukupuolitautien poliklinikalla oli aika selvittäminen tässä epidemiassa. Ihmiset, jotka tautia levittivät on nyt kaikki tavoitettu ja hoidettu.

Kuluvana vuonna tartuntoja on tilastoitu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 11 kappaletta.

– Uusia tapauksia on nyt todettu selvästi vähemmän. Tällä vauhdilla se olisi nelisenkymmentä tapausta tänä vuonna, mikä sekin tosin on vielä hiukan runsaampi kuin meidän normaali vauhti, Rintala sanoo.

Vuonna 2017 tippuritartuntoja tilastoitiin koko Suomessa yhteensä 597 tapausta, mikä oli 181 kappaletta enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Tippuri on Neisseria gonorrhoeae -bakteerin aiheuttama sukupuolitauti. Tippurissa oireettomuus tai vähäoireisuus on tavallista, mikä lisää tartuntojen riskiä testauksen ja hoidon viivästyessä.