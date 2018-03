Turun asuinalueet eriytyvät muita selvemmin

Alueet erikoistuu.

Onko uutistulvasta pompannut uutinen asuinalueiden erilaistumisesta jokin uusi asia. Ei ole. Kun jollekkin alueelle muuttaa maahanmuuttajia syntyy eri yhteisöjä ja klaaneja.



On myös madollista että olisi jo syntynyt rinnakkaisyhteiskuntia jossa noudatetaan omia lakeja.

Onneksi voi valita vapaasti mihin voi muuttaa ja missä voi asua.



Onko ollut näkyvissä että Varissuon alueella olisi tapahtunut asukkaiden keskuudessa liikehdintää. Jos on tapahtunut niin minkälaista?

Turku on iso kaupunki joten siellä on mahdollisuus vaihtaa asuinpaikkaa. Varissuolla kerrostalot on rakennettu 1970-1980 ajalla. Vanhaa rakennuskantaa edustavat betonitalot ja palvelujen karkaaminen lähemmäksi keskustaa.



Myös Pariisissa on paljon näitä koruttomia karuja lähiöitä joihin on rakennettu näitä korkeita betonitaloja joita kutsutaan konetaloiksi.

