Nousiaisissa pitää vieläkin kloorata – vesi on juomakelpoista

Rami Nieminen

Nousiaisten Nummen koululla suoritetaan ylläpitoklooraus viikonlopun aikana. Kunnan tekninen johtaja Timo Oja kertoo, että koulun vedestä otetuissa näytteissä on havaittu liian suuria määriä pesäkkeitä. Vesi on kuitenkin juomakelpoista ja on sitä kloorauksen ajankin.

Ojan mukaan epäpuhtaudet ovat peräisin putkistosta. Ne ovat lähteneet liikkeelle, kun vesikriisin myötä putkia jouduttiin tehohuuhtelemaan.

– Esimerkiksi pullovesissä pesäkkeiden raja-arvo myyntiajan lopussa on 50 000. Koulun vedessä arvo on tällä hetkellä 600, hän vertaa.

Oja kertoo, että koulun vesiputket ovat verrattain suuria, mutta vedenkulutus melko pientä. Siksi putket pitää kloorata. Näin tehokloorauksessa irronneet hiukkaset saadaan huuhdottua pois. Ylläpitokloorauksessa käytetään melko pieniä kloorimääriä ja toimenpide hoituu viikonlopun kuluessa. Maanantaina koulun putkistosta otetaan uusi vesinäyte.