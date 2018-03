Viikon kuvat: Eläkkeellä töissä, norppakuutin selviytymistarina ja yötyöt tunnelissa

Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat

ELÄKKEELLÄ TÖISSÄ. Aulis Mäkitalo, 64, jäi eläkkeelle loppuvuonna 2016, mutta tekee tällä hetkellä hän tekee täyttä työviikkoa. Somerolaisessa Kartin konepajassa on töitä niin paljon, että eläkeläiset on kutsuttu apuun. Yritys palkkasi viime vuonna kahdeksan uutta työntekijää, nyt haussa on seitsemän uutta osaajaa, sillä kysyntä on kovaa. Kart tekee mm. betonin kuljetus- ja käsittelykalustoa.