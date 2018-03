Viinaa aamuyöhön ja halpaa taksikyytiä

Ihmisen elämä on ihanaa kun sitä ei koko ajan kontrolloida yhteiskunnan suunnalta. Skål på den saken! Paitsi että äidit pitäisi pakottaa töihin ja lapset vaikka yöksi ympärivuoro-kautiseen päiväkotiin jotta työllistymisprosentissa onnistuttaisiin.



Mutta kenelle ja mille "työntekijäryhmille" on tärkeää että ravintolat ja pubit ovat auki aamuuneljään! Keitä ne ihmiset tässä yhteiskunnassa ovat jotka sivistyneesti istuvat pienpanimo-olutta nauttien aamutunneille? Mietitään! Perheelliset, äidit ja isät? Eläkeläiset? Opiskelijat? Pätkätyöläiset? Nuoret työttömät? Keski-ikäiset työttömät? Ei vielä eläkeiässä olevat työttömät? Elämäntapatyöttömät? Turistit? "Rinnakkaisyhteiskunnassa" elävät? Bingo!



Rinnakkaisyhteiskunnassa elävät saavat jatkossa nauttia Kelan tarjoamista yömyssyistä juuri niin kauan kuin heidän itsemääräämisoikeutensa ja fysiikkansa kestää! Onneksi meillä vapautuu vielä taksilaki, niin saavat halpaa kyytiä kotiin pikkutunneilla ja ihan joka kielellä!



Herää oikeasti kysymys: Näinkö meillä halutaan tietoisesti edesauttaa "alamaailman" tuloa Suomeen? Kukaan poliitikko ei voi olla niin sinisilmäinen että kuvittelee tavallisten työtätekevien istuvan arki-aamuna neljään pubissa. Mutta kun halutaan laajentaa huumeystävällisyyttä, rikollisuutta, prostituutiota ja alamaailman "ketjuttamista" ravintola ja taksialalle, niin ei voi kuin ihmetellä. Ruotsissa lähes jokainen taksi on kytköksissä tiettyyn ravintolaan ja huumeita sekä "seuraa" saa niin liikkuvasta että kiinteästä pisteestä ympäri vuorokauden (lähes laillisesti)! Mutta eihän se käytäntö meille tule, eihän? Meillä on kontrolli eri luokkaa! Lisätään pokeja ovelle, se lisää turvallisuutta (rikollisille) ja pitää poliisit loitolla! Ei saa antaa pelolle valtaa!

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.