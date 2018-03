Innostiko ministeri vorot sähköpyörävarkaisiin?

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin yllätysehdotus 400 euron tuesta sähköpolkupyörän hankintaan saattaa nostaa hintoja myös käytetyn kaluston markkinoilla. Sen oivalsivat ehkä vorot, jotka iskivät varhain keskiviikkoaamuna turkulaiseen pyöräliikkeeseen.

Hämeentiellä sijaitsevasta Nummen Pyörästä hävisi yhtiön ilmoituksen mukaan kaksi harvinaista sähköpyörää. Varkaiden mukaan lähti myös muuta irtaimistoa, kuten kannettavia tietokoneita ja puhelimia.

Pyöräliikkeellä on tapahtumasta poikkeuksellisen tarkat tiedot. Murto tapahtui aamulla kello 05.55. Jalkaisin liikkeellä olleet tekijät lähtivät Halisten risteyksen suuntaan. Hämeentien ja Halistentien risteyksessä olevasta alikulkutunnelista on liikkeen mukaan löytynyt jälkiä tavaroista, joten matka on jatkunut ilmeisesti Nummen suuntaan.