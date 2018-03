A-influenssan tautihuippu Varsinais-Suomessa tavallista myöhempään

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pitää kuluvaa influenssakautta poikkeuksellisena edellisiin talviin verrattuna. Influenssa-A -virusta on alkanut esiintyä sairaanhoitopiirissä enemmän kuin edeltävinä viikkoina samalla, kun epidemiaa koko talven hallinneen B-viruksen tapausmäärät ovat kääntyneet laskuun. Näiden lisäksi kuluvana talvena on ollut merkittävä RS-virusepidemia.

Sairaanhoitopiirin raportin mukaan tähän mennessä on todettu 624 A-influenssatapausta, ja koska viikoittainen tapausmäärä ja positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä on kasvanut, on epidemian huippu maakunnassa osunut myöhäiseen ajankohtaan.

Tämän tautikauden aikana sairaanhoitopiirin sairaaloiden vuodeosastoilla on hoidettu 146 varmistettua A-influenssapotilasta. Näistä yhdeksän on ollut lapsia. Aikuisista kahdeksan on tarvinnut teho-osastohoitoa. Tänään keskiviikkoaamuna sairaalahoidossa oli 21 A-influenssapotilasta.

Influenssa-B -tapauksia on kuluvan talven aikana todettu sairaanhoitopiirissä laboratoriokokeissa 931 tapausta. RS-epidemiatapauksia on ollut 548.