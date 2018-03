Video: Lupa auttaa -hanke muistuttaa sote-ammattilaisten tärkeästä työstä

Tänään tiistaina vietetään kansainvälistä sosiaalityön päivää. Päivän tarkoituksena on tuoda näkyviin erilaisin tapahtumin, tempauksin ja keskustelunavauksin sosiaalialan ammattilaisten tekemää tärkeää työtä. Päivä näkyy sosiaalisessa mediassa tunnisteella #WSWD2018.

Varsinais-Suomen kuntien yhteinen Lupa auttaa! -hanke juhlistaa päivää julkaisemalla Sinulla on lupa auttaa -videon. Videon avulla halutaan muistuttaa, että yksi tärkeä osa sote-ammattilaisten työtä on palveluasenne, jonka jokainen valitsee itse.

Videon näyttelijäsuorituksista vastaavat Turun kaupunginteatterin näyttelijät Minna Hämäläinen ja Stefan Carlsson.

Lupa auttaa! on kaikkien Varsinais-Suomen kuntien yhteinen hanke, joka uudistaa lapsi- ja perhepalvelut vuoden 2018 loppuun mennessä. Tuolloin palveluissa keskitytään olennaiseen ja vaikuttavaan toimintaan. Lapsi- ja perhepalvelut ovat asiakaslähtöisemmät, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut. Lupa auttaa! -hanke on osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden LAPE-muutosohjelmaa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista.