Turkulainen Ritva Manner maalaa vuosittain satoja pääsiäismunia

Kun turkulainen Ritva Manner kertoo harrastavansa pääsiäismunien koristelua, hän kohtaa usein ensimmäisenä kummeksuvia katseita.

– Ja kun olin nuorempi ja lähdettiin vaikka illanviettoon, niin ystäväni kielsivät minua kertomasta tuntemattomille mitä harrastan, Manner muistelee nauraen.

Manner on maalannut pääsiäismunia jo vuodesta 1991 saakka. 27 vuoden aikana hänen lähipiirilleen munien maalaamisesta on tullut arkipäiväistä, mutta Manner kertoo, että tuntemattomat eivät usein yhäkään tiedä mistä on kyse.

Manner harrastaa pääasiassa eurooppalaistyylistä pääsiäismunien koristelua. Siinä tyhjennetyn kananmunan pintaan tehdään kuvioita mehiläisvahalla. Kun vaha on kovettunut muna kastetaan väriliuokseen, jolloin väri tarttuu kaikkialle muualle paitsi vahattuihin kohtiin. Värikerroksen jälkeen voidaan lisätä mehiläisvahaa ja uusia värikerroksia, jolloin saadaan munan pintaan eri värisiä kuvioita.

– Lopuksi vaha sitten kuumennetaan munan pinnasta pois, Manner selittää.

Tällainen munankoristelu on hyvin vanha perinne, jota harrastetaan erityisesti Itä-Euroopassa. Ukrainassa perinne elää hyvin vahvana. Alkujaan kyseessä on jo pakanallisen ajan tapa, joka on myöhemmin omaksuttu myös kristinuskoon.

– Muna on symboloinut hedelmällisyyttä. Sitä on aikoinaan myös pidetty taikakaluna, jolla on voitu suojautua esimerkiksi katovuosilta tai erilaisilta sairauksilta, Manner kertoo.

Manner löysi munanmaalauksen vuonna 1991.

– Olin 41-vuotias ja lapseni alkoivat jo kulkea omissa harrastuksissaan, niin ajattelin, että minullakin voisi olla jokin oma harrastus. Olen aina pitänyt kädentaidoista ja kun näin Turun Sanomissa ilmoituksen munanmaalauskurssista, päätin mennä kokeilemaan. Ja jäin koukkuun heti, Manner nauraa.

Pian hän myös liittyi turkulaiseen munanmaalareitten yhdistys Ovo Decoriin, joka oli perustettu viisi tuotta aiemmin.

Nykyisin Manner toimii Ovo Decorin puheenjohtajana. Yhdistyksellä on jäseniä kolmisenkymmentä ja se on Suomen ainoa rekisteröity munanmaalausyhdistys. Vaikka munia maalataan pääasiassa pääsiäisen aikaan, yhdistyksellä on silti toimintaa ympäri vuoden.

– Helmikuussa järjestämme aina munanmaalauskurssin, sitten ennen pääsiäistä pidämme maalausillan. Syksyllä yhdistys kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa maalaamaan munia, ja silloin saatamme esimerkiksi kokeilla erilaisia munanmaalaustekniikoita, Manner kertoo.

Pääsiäisen aikaan yhdistys järjestää myös oman myyntinäyttelynsä, sekä on mukana muissakin pääsiäistapahtumissa. Esimerkiksi Kuralan Kylämäessä yhdistyksellä on pieni näyttely ja Kylämäki järjestää halukkaille munanmaalauksen kokeilua. Myös Luostarinmäen käsityöläismuseon pääsiäistapahtumassa yhdistys on ollut mukana jo vuosia.

Manner itse maalaa pääsiäismunia satoja joka vuosi.

– Tänä vuonna olen maalannut jo vähintään parisataa, hän toteaa.

Osan hän pitää itsellään, osan antaa lahjana ja osa menee myyntiin. Koristellut munat säilyvät vuodesta toiseen, ja Mannerilla itselläänkin on säästössä vielä muutama hänen ensimmäisistä maalatuista munistaan.

Mutta mikä ihme Mannerta kananmunien koristelussa kiehtoo?

– Näitä on suhteellisen nopeaa tehdä ja saa äkkiä kaunista ja valmista. Ja aina löytää uusia malleja, joita ei vielä ole kokeillut. Aluksi vain nämä olivat minulle tärkeitä asioita, mutta kyllähän tähän myöhemmin on tullut mukaan myös sosiaalinen puoli, hän kertoo.

Lisäksi Mannerin mukaan on kiinnostavaa perehtyä pääsiäismunien koristelun perinteeseen. Erilaisilla kuvioinneilla on muun muassa ollut aikoinaan erilaisia merkityksiä.

– Onhan Kalevalassa jo se, että maailma syntyy munasta. Ja näin on monessessa eri kulttuurissa. Että kyllä se muna vaan on ollut ensin, Manner virnistää.

– Ukrainalaiseen perinteeseen kuuluu sellainen tarina, että Kaukasuksella asuu pahuus, ja niin kauan kun maailmassa maalataan munia, pahuus pysyy poissa, eikä karkaa Kaukasukselta. Että tämä olkoon minun osani rauhantyöhön tämä munien maalaus, Manner nauraa.

Ovo Decorin pääsiäismunanäyttely 24.–25.3. kello 12–18 Iso Puolalassa, Puolalanpuisto 7, Turku. Ovo Decorin pääsiäismunia ja pääsiäismunien koristelua 24.–25.3. kello 13–17 Kuralan kylämäen kokeiluverstaassa, Jaanintie 45, Turku. 31.3.–1.4.Luostarinmäen pääsiäinen, Vartiovuorenkatu 2, Turku kello 10–18. Esillä Ovo Decorin pääsiäismunia.