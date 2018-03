Puukottaja koki itsensä uskonsoturiksi – kiistää silti syyllistyneensä terrorismiin

Jussi Orell

Turun joukkopuukotuksista syytetty Abderrahman Bouanane myöntää syyllistyneensä kahteen tappoon ja kahdeksaan taponyritykseen. Syyttäjä pitää tekoja terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina ja niiden yrityksinä ja vaatii elinkautista vankeusrangaistusta.

Bouanane myöntää, että julkisella paikalla tehty surmatyö on omiaan aiheuttamaan pelkoa uhreissa ja silminnäkijöissä. Tämä ei hänen mukaansa kuitenkaan automaattisesti tee teosta terroristista. Hän myös kiistää toimineensa erityisen raa´alla tai julmalla tavalla.

– On selvää, että mikä hyvänsä teräaseella tehty surmatyö yleisellä paikalla aiheuttaa pelkoreaktioita rikosuhrien ja välittömien silminnäkijöiden keskuudessa. Jotta tuon kaltainen teko olisi tehty terroristisessa tarkoituksessa, ei riitä, että tuollaisia välittömiä pelon tunteita on aiheutunut. Edellytetään, että teon keskeisenä tarkoituksena on ollut pelon aiheuttaminen koko väestön tai tietyn etnisen tai muun väestöryhmän keskuudessa. Esitutkinta-aineiston valossa on epäselvää, onko vastaajan tarkoituksena ollut lainkohdassa edellytetyn vakavan pelon aiheuttaminen, kirjoitetaan puolustuksen kirjallisessa vastauksessa.

Syyttäjä pitää juttua terrorismina muun muassa sen vuoksi, että vuoden 2017 aikana radikalisoitunut Bouanane julkaisi hieman ennen iskuaan sosiaalisen median Telegram-palvelussa videomanifestin, jossa kertoi halustaan kuolla marttyyrina teon jälkeen. Esitutkinnan mukaan Bouanane mielsi itsensä terroristijärjestö Isisin soturiksi.

Bouanane puukotti useita ihmisiä Turun keskustassa perjantaina 18. elokuuta. Poliisi sai ilmoituksen puukotuksista Turun kauppatorilla kello 16.02. Bouanane ehti puukottaa kymmentä ihmistä noin puolen kilometrin matkalla ennen kuin poliisi pysäytti hänet reiteen ampumalla kello 16.05 Brahenkadulla. Kuolonuhrit olivat syntyneet vuosina 1951 ja 1986.