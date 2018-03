Kolumni: Muovista elämää

Indonesiassa sijaitseva Balin saari on suosittu turistikohde, jonne moni suomalainenkin unelmoi matkustavansa. Balia kutsutaan paratiisisaareksi, jonka upeat rannat kutsuvat surffaamaan, ihmiset ovat ystävällisiä ja ruoka on taivaallista puhumattakaan huikean kauniista luonnosta. Mutta kuinka kauan? Tammikuussa Suomessakin uutisoitiin laajasti, että Bali oli julistanut niin sanotun jätehätätilan roskaisimmille rannoilleen. Puhdistuskampanjan aikana rannoilta poistettiin satoja tonneja jätettä. Enimmäkseen muovia. Eikä ongelma koske vain Balia.

Muoviroskan määrä maailmassa on hälyttävä ongelma. Ihmiskunta on tuottanut vuosina 1950–2015 8,3 miljardia tonnia muovia, josta noin 80 prosenttia on kaatopaikoilla ja merissä. Muovien pelätään aiheuttavan yhtä suuren ympäristöuhkan kuin ilmastonmuutos. Muistan lukeneeni uutisen, jonka mukaan joka minuutti yksi rekkalastillinen muovia dumpataan mereen. Nykymenolla vuoteen 2050 mennessä maailman merissä on enemmän muovia kuin kaloja.

Ajan myötä muovit pilkkoutuvat pieniin palasiin, joita merieläimet syövät. Uutisissa on esiintynyt kuvia muun muassa maalle rantautuneista kuolleista valaista, joiden vatsat ovat olleet täynnä muovia.

Viime aikoina on puhuttu paljon myös siitä, että merenelävien mukana mikromuovit päätyvät lopulta myös meidän lautasillemme. Jos syöt kalaa, syöt todennäköisesti muovia. Myös juomavedestä on löydetty mikromuovia. Mikromuovien vaikutuksia elimistössä on vasta alettu tutkia. Emme siis vielä tiedä, millaista haittaa mikromuovien nauttimisesta on meille ja tuleville sukupolville.

Mainos

Mitä sitten voisimme tehdä ongelmalle? Kierrätyksellä on tärkeä rooli, mutta ensisijaista olisi vähentää turhan kertakäyttöisen muovin kulutusta. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuluvan kuun aikana muoviton maaliskuu -tempaus, jonka tavoitteena on haastaa ihmiset vähentämään kertakäyttöisen muovin kulutusta.

Elämä täysin ilman muovia on nyky-Suomessa vaikeaa, ellei lähes mahdotonta. Omilla kulutustottumuksillaan muovijätteen määrää voi karsia, mutta helppoa ei sekään ole. Aloitin oman tietoisen taisteluni muovia vastaan viime vuonna. Kuljetan ruokaostokset kotiin muovipussien sijaan kangaskasseissa tai tilaan ruokatarvikkeet kotiovelle pahvilaatikkoon pakattuna, vältän parhaani mukaan kauppojen hedelmäpusseja ja suosin pahvipakkauksia muovipakkausten sijaan. Silti muovia kertyy paljon lapsiperheessä.

Vuodenvaihteessa aloin kerätä muovijätteet eroon sekajätteestä. Aluksi silkasta mielenkiinnosta: halusin nähdä, kuinka paljon perheemme tuottaa muovijätettä. Nopeasti siitä tuli samanlainen tapa kuin biojätteen, kartongin, lasin ja metallin kierrätyksestä. Muovin kierrättäminen tosin vaatii autottomalta kierrättäjältä ponnisteluja, sillä lähin keräyspiste sijaitsee parin kilometrin päässä. Toivottavasti keräyspisteitä tulee pian lisää tai taloyhtiömme ottaa ison ekoaskeleen ja hommaa muovinkierrätysastian pihalle. Helppous innostaisi varmasti yhä useampia kierrättämään muovinsa.

Anu Välilä

Kirjoittaja on toimittaja.