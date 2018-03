Salo myi tontteja satasella ja moninkertaisti tonttivarauksensa

Lilli Jokela

Salon kaupungin sadan euron tonttikampanja tuotti yhteensä 78 tonttivarausta. Kaikki kaupungin omakotitontit olivat myytävänä sadan euron hintaan sadan päivän ajan.

Varaajista suurin osa, noin 40 on Salon seudulta. Muualta varanneista suurin osa on pääkaupunkiseudulta noin 20 varauksella ja Turun seudulta varauksia on viisi.

Salon kaupungingeodeetin Ari Vainion mukaan tonttikampanja ylitti odotukset.

– Nokian kuumimpina vuosina Salossa ja vanhoissa kunnissa varattiin yli 200 tonttia, mutta viime vuosina enää 10–15 tonttia. Kampanjaa voi pitää erittäin onnistuneena, sillä viesti Salosta hyvänä asuinpaikkana on mennyt perille, Vainio sanoo.

Suosituimpia alueita olivat kanta-Salo, Halikko, Pertteli ja Perniö, mutta tontteja on varattu kaikista Salon liitoskunnista. Tonttikampanjan ehdoissa tontti aluksi vuokrataan ja sen saa lunastaa omakseen sadalla eurolla, mikäli rakentamisvelvoite on täytetty kolmessa vuodessa.

Tonttikampanjasta on vireillä valitus Turun hallinto-oikeudessa. Valituksen on allekirjoittanut 12 henkilöä, joiden mielestä kaupunki kohtelee asukkaitaan epätasa-arvoisesti myydessään satasella tontteja, joiden hinnat kampanjan ulkopuolella ovat kymmeniä tuhansia euroja.

Vainion mukaan valitus huomioidaan tonttien vuokrasopimuksissa kirjauksella.

– Mikäli valitus menisi läpi, vuokraajat voivat lunastaa tontin normaalihinnalla tai vetäytyä sopimuksesta ilman kuluja, Vainio sanoo.

Turun hallinto-oikeuden ratkaisusta tulee ennakkotapaus, sillä kuntien tonttikampanjoista ei ole oikeustapauksia.