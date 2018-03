Maarian seurakunnassa jaettiin 26 000 ruokakassia viime vuonna

Maarian seurakunnan alueella Halisissa, Jäkärlässä ja Runosmäessä jaettiin viime vuonna 26 088 ruokakassia. Kolmessa jakopisteessä jakopäiviä kertyi yhteensä 161. Seurakunta jakoi kassit yhteistyössä Ruokakassin ja Turun Katulähetyksen kanssa. Ruokatavaraa saatiin myös yksityisiltä juuresten viljelijöiltä Turun seudulta.

– Usein lehdistä voi lukea, että ruokajonossa olemiseen liittyy häpeää. Tämä on varmasti tottakin, mutta enemmänkin koen, että ruuanjakopaikoilla on hyvä, yhteisöllinen ja keskusteleva ilmapiiri, Maarian seurakunnan kappalainen, pastori Mikko Laurén sanoo.

Mainos

Laurén on jakanut ruokaa Maarian seurakunnassa yli kymmenen vuotta. Vaikka hän on mukana ruuanjaoissa lähes aina, joka kerta hän kohtaa jonossa tuttujen ihmisten lisäksi uusiakin kasvoja. Tarve ruoka-avulle on suurta, esimerkiksi pelkästään eräänä helmikuisena torstaina Runosmäessä jaettiin 115 kassia.

– Tänä vuonna ikävä kyllä tarve on ollut vielä suurempi viime vuosiin verrattuna. Tarve myös kasvaa jatkuvasti, Laurén tietää.

Maarian seurakunnan mukaan monet ruokakassien jaossa vapaaehtoisina toimivista ovat itse olleet ruokajonossa ja samassa tilanteessa ruokaa hakevien kanssa.

– Vapaaehtoistoimintaan mukaan tulon jälkeen muiden auttaminen on toiminut voimaannuttavana kokemuksena ja johtanut joskus työttömyyden jälkeen työllistymiseen, seurakunta kertoo tiedotteessaan.