Mikä raateli kauriin Kakskerrassa? – petotuntija vapauttaa karhun epäilyistä

Rami Nieminen

Pienikokoinen kauris löytyi pahasti raadeltuna talon pihamaalta Turun Kakskerrasta sunnuntaina. Pikkukauris oli tullut talven aikana tutuksi talon asukkaille. Sillä oli tapana käydä aterioimassa lintujen ruokinta-automaatilla.

Huolestunut talonväki otti yhteyttä riistanhoitoyhdistykseen, koska eläimen raato näytti pahasti retuutetulta. Puoliksi syöty ruho oli jätetty puunhaaraan, mikä sai asukkaat pohtimaan, olisiko karhu rakentanut siitä itselleen oman ruokinta-automaatin. Kakskerrassa on aiemminkin liikkunut ainakin huhuja karhusta. Vuosikymmenen alkupuolella myös Turun Sanomat uutisoi saarella tehdyistä karhuhavainnoista, jotka jäivät tuolloin vaille vahvistusta.

Turun seudun riistanhoitoyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Jari Holma tyrmää karhuepäilyt. Raadosta näkemänsä kuvan perusteella hän arvelee, että kauris on saattanut joutua traagisen onnettomuuden uhriksi omaa hölmöyttään.

– Kyllä kyseessä on pienpedon tekosia. Supikoira tai minkki, Holma veikkaa.

– On voinut käydä niin, että kaurisparka on hypätessään aidan yli jäänyt jumiin tai kompastunut. On se voinut siinä kuollakin oksan tai muun lävistämänä. Siitä sitten pienpedot ovat sen syöneet, Holma spekuloi.

Hänen mukaansa tällaiset onnettomuudet eivät ole tuikiharvinaisia.

– Esimerkiksi Harvaluodossa aiemmin tänä talvena hirvi teurasti itsensä yritettyään hypätä pystyssä olleen tolpan yli.

Holman mukaan karhu ei olisi jättänyt pienikokoisesta kauriista jäljelle kuin pään.

Lisäksi Turun seudulla ei tiettävästi tällä hetkellä talvehdi ainuttakaan karhua. Ajankohta karhujen veritöille olisi kyllä sopiva, sillä aivan lähiviikkoina nälkäiset mesikämmenet alkavat heräillä talviuniltaan.