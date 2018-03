Poliisi löysi Salosta helmikuussa varastetun chihuahuan pennun – kasvattaja luuli poliisin soittoa pilapuheluksi

Rauman poliisi löysi Salosta helmikuussa anastetun chihuahuan pennun törkeän petossarjan tutkinnan yhteydessä.

– Pentu on vilkas, hyvävointinen ja odottaa kovasti pääsyä emäntänsä luokse, joka sen tänään tulee Raumalta hakemaan, Lounais-Suomen poliisi kirjoittaa Facebookissa.

Pentu varastettiin 2. helmikuuta kasvattajan kotoa. Kasvattajan mukaan noin 17–20-vuotias mies saapui yhdessä noin 35–vuotiaan naisen kanssa katsomaan myytävänä olevia yhdeksänviikkoisia koiranpentuja. Kaksikon poistuttua kasvattaja huomasi yhden pennuista kadonneen. Kaksikon auto oli käynnissä talon pihalla koko käynnin ajan.

Turun Sanomat tavoitti puhelimitse kasvattaja Kaija Virtasen, joka oli juuri matkalla noutamaan koiraa.

– Olin aivan varma, että en enää ikinä näe pentua. Luulin ensin, että kyseessä on pilasoitto, kun poliisi tänään soitti. Nyt olen matkalla tarkastamaan, että kyseessä on varmasti oikea pentu, Kaija Virtanen sanoo.

Virtanen kertoo tunnistavansa pennun heti kun vain näkee sen.

– Pentu on sirutettu ja poliisilla on sirunumero tiedossa. Itselläni on kuitenkin vielä sirulukija matkassa mukana. Mutta pentu on sen verran erikoisen värinen, että kyllä sen tunnistaa. Kyllä tämä varmasti oikea pentu on.

Virtanen kertoo laittavansa pennun uudelleen myyntiin, kun vain saa varmistettua, että sillä on kaikki hyvin.

– Tarkastan, että se on kunnossa ja sen voi luovuttaa uuteen kotiin. Pentu tarvitsee vielä tehosterokotuksetkin.