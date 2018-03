Pysäköinninvalvonnan esimiehet eivät selvittäneet parkkimittareista kertyvän rahan määrää – yhdelle potkut, toiselle varoitus

Annamari Nurminen

Lokakuussa paljastunut laajamittainen parkkikolikkojen kavallus Turussa johtaa siihen, että yhden esimiesasemassa olevan virkamiehen irtisanomisperusteet täyttyvät. Lisäksi yksi johtavassa asemassa työskentelevä virkamies saa varoituksen.

Juuri valmistuneessa kaupungin sisäisessä selvityksessä ilmeni, että pysäköinninvalvonnan rahankäsittelyprosessissa on ollut vakavia puutteita ja taloushallinnon seuranta on laiminlyöty.

Kahden esimiehen lisäksi seuraamuksia tulee neljälle muulle työntekijälle. He saavat huomautuksen.

– Huomautukset liittyvät siihen, että mahdolliset riskit olisi näkemyksemme mukaan pitänyt tuoda työnantajan tietoon, kaupunginjohtaja Minna Arve kertoo.

Kaupungin sisäinen selvitys valmistui loppuviikolla. Arven mukaan vakavimmat seuraamukset liittyvät johtamisen puutteisiin ja operatiivisen toiminnan järjestämisessä ilmenneisiin laiminlyönteihin.

– Olemme tehneet kattavan selvityksen näiden laiminlyöntien selvittämiseksi. Kaupunki on tilannut oman sisäisen selvityksen lisäksi ulkopuolisen auditoinnin. Olemme nyt ryhtyneet toimenpiteisiin niiden pohjalta, Arve kertoo.

Hän korostaa, että yksikään näistä seuraamuksia saaneista ei ole poliisin tutkinnassa kavallukseen liittyen. Seuraamukset johtuvat kaupungin tarkastuksessa ilmenneistä asioista.

– Olemme sisäisessä tutkinnassa arvioineet ennen kaikkea sitä, onko tässä asiassa toimittu riittävän huolellisesti, ja olisiko voitu toimia huolellisemmin, Arve sanoo.

Yhdeksi ongelmaksi hän nostaa sen, että pysäköinninvalvonnan esimiestasolla ei ole riittävällä tarkkuudella selvitetty, kuinka paljon parkkimittareista tosiasiallisesti kertyy rahaa.

Turun kaupunki ei tässä vaiheessa julkista kurinpitotoimenpiteiden kohteeksi joutuneiden nimiä. Sisäisen tarkastuksen raportti on salainen asiakirja.

– Raportista tehdään osio, joka tulee julkiseksi kaupunginhallituksen listan yhteydessä ensi torstaina, Arve kertoo.

Turun kaupunki tulee esittämään vahingonkorvausvaateen rikokseen syyllistyneille. Irtisanotulle ja varoituksen saaneelle ei kaupungilla ole korvausvaateita.

– KRP:n mukaan Turun kaupungilta olisi kavallettu noin 875 000 euroa. Se vastaa myös meidän laskelmiamme, Arve sanoo.

Kavalluksesta epäiltyjen palvelusuhde on purettu heti epäilyjen tultua ilmi syksyllä. Nyt irtisanottu esimies on saanut tiedon virkasuhteensa purkamisesta.

– Tämä parkkirahojen kavallus on todella poikkeuksellinen tapahtuma. Ensinnäkin rikosepäilyt koskevat todella vakavia rikoksia, ja esiin tuli laiminlyöntejä rahankäsittelyprosessiin liittyen. On hämmentävää, että tämä kaikki on ollut mahdollista, Arve sanoo.