Viikon kuvat: Naturistien retki puutarhaan ja retkiluistelijan matka Hangosta Turkuun

Koonnut Johanna Käkönen

Näky on huikea, kun kurkistaa Turun kaupunginteatterin Taru sormusten herrasta -näytelmän tarpeistoon. Hyllyillä on kymmeniä peruukkeja, naamioita ja maskeja. Ennen jokaista näytöstä työntekijöiltä kuluu 3–5 tuntia peruukkien, naamioiden ja asujen huoltamiseen ja organisoimiseen. Jane Iltasen kuvassa on peruukki poikineen. Tunnistatko peruukkien hahmot?

Viikon kuvissa yhdeksän sanomalehteä esittelee kohokohtia edellisen viikon kuvatarjonnastaan. Samalla kuvat ovat kertaus viikon uutisiin ja puheenaiheisiin. Fantasiaepookin peruukkien lisäksi saamme maistaa tunnelmaa, kun luisteluretki Hangosta Turkuun on loppusuoralla. Heikki Rihkon kuvassa laskeva aurinko värjää taivaanrannan peilikirkkaan jään takana.

Tutustumme myös Putous-ohjelmassa vierailleisiin laitilalaissisaruksiin. Tytöt saivat videonsa julki Putous Junior -osioon. Aino Vuoriosta tuli Tanhupallo ja Eevi Vuorio pukeutui Ansa Kynttiläksi. Hanna Hyttinen ikuisti tytöt itse tehtyjen karvamatojen kanssa.

Heikki Rihko, Kaarina-Lehti LUISTELLEN HANGOSTA TURKUUN. Seitsemän retkiluistelijaa kiisi 2. maaliskuuta yhdessä vuorokaudessa Hangosta Turkuun. Matkaa kertyi 126 kilometriä. Kuva on Airistolta iltahämärässä, kun retki on jo loppuvaiheessa. Matka vaati tarkkaa suunnittelua ja otollisia olosuhteita. Luistelijat selvittivät etukäteen murretut väylät ja jäätilanteen eri paikoissa. Tiedossa oli myös varareittejä. Merja Ryhtä, Somero-lehti ENTINEN KÄSITYÖN INHOAJA. Somerolainen Terhi Nousiainen vannoi teininä, ettei koske enää koskaan ompelukoneeseen. Kolme vuotta sitten silmiin osui saksalaisen nukketaiteilijan sivusto, jossa nuket oli tehty polymeerimassasta. Polte oli kova ja hän lähti heti hakemaan kaupasta massaa, josta alkoi muotoilla fantasianukkeja. Nyt pöydällä on kaksi ompelukonetta, joilla nukeille saa vaatteita ja asusteita. Nousiainen suunnittelee, tekee ja myy verkkokaupan kautta nukkejaan. Jane Iltanen, Turun Sanomat MASKEERAAJAN PITKÄ URAKKA. Turun kaupunginteatterin maskeeraaja Minna Pilvinen aloitti Taru sormusten herrasta -näytelmän peruukkien, naamioiden ja maskien suunnittelun puolitoista vuotta sitten. Pilvisen mukaan suuri osa peruukeista on tehty aidoista hiuksista. Teatterialan tukun hiukset tulevat Euroopasta ja Aasiasta. Ina Virtanen, Kunnallislehti AMPPELIEN RYHMITTELY. Piikkiön Tuorlan floristioppilaiden luoma seinä on täynnä roikkuvia viherkasveja. – Amppelissa käytettävän kasvin ei tarvitse olla laskeutuva, vaan se voi olla myös pystykasvuinen. Tärkeintä on niiden ryhmittely, sanoo floristiikan lehtori Kirsi Vesalainen. Jari Laurikko, Turun Sanomat KANOJEN JALKAPALLO. Ulkokanojen munista saa puolet paremman hinnan kuin virikehäkkikanojen munista, minkä vuoksi tuottajat ovat valmiit hemmottelemaan kanojaan keinuilla, potkittavilla pikku palloilla ja heinillä. Laitilassa kanat pääsevät luukuista katettuun ulkotilaan pelaamaan vaikka palloa. Takaisin sisätiloihin ne oppivat menemään ruoan ja veden perässä. Tuulia Kujanpää, Auranmaan Viikkolehti NUORENA PÖNTTÖ VÄÄNNETTÄVÄ. Kolmevuotias Sten Oliver Kukarski pääsi kokeilemaan poraamista viime lauantaina, kun Riihikoskella pidettiin Pöytyän Lions Clubin ja MLL:n linnunpönttötalkoot. Poran käytössä opasti Karri Kinisjärvi. Sten Oliver ei ollut ensimmäistä kertaa rakennushommissa. – Hän on kova rakentelemaan kotona, auttaa isäänsä ja veljeään kaikessa, kertoi Sten Oliverin äiti Elena. Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat KÄDET TOIMIVAT. Salolainen Maj Hopeala-Lehtonen huomasi, että kädet alkoivat toimia, kun hän aloitti eläkeläisille suunnatussa kuntosaliryhmässä. Salon kaupunki kannustaa eläkeläisiä liikkumaan heille tarkoitetun liikuntakortin avulla, mihin sisältyy muun muassa Ollikkalan kuntosalissa vapaaehtoistyöntekijä Raimo Nikanderin ohjaamat ryhmät. Pirjo Nurminen harjoittelee taustalla. Jane Iltanen, Turun Sanomat ELÄMÄÄ ULKOSAARESSA. Yhteysalus Nordepin konepäällikkö Henry Sahlberg ojentaa postia Brännskärin saaressa asuvalle Simon Strömsundille (vas.) ja ystävälle Linus Söderlundille. Postin ja yhteysaluksen tulo saareen ei ole itsestään selvää, sillä Turunmaan saaristosäätiö edellyttää saaren asukkailta sekä ympärivuotista asumista että omillaan toimeentuloa. Sen vuoksi saarella rakennetaan parhaillaan vuokramökkejä, joiden toivotaan tuovan kesästä alkaen lisätuloja saaren asukkaille. Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat ILKIVALTA RISOO. Armfeltin koulua Salossa piinaa ilkivallan aalto. Koulusta rikotaan ikkunoita, hajotetaan peliareenaa, sotketaan paikkoja ja varastetaan polkupyöriä. Tietokoneista nypitään näppäimiä. Koulu vaihtaa vanhoja kameroita uusiin saadakseen laadukkaampia kuvia. Helmikuussa asennetun kameran kuvassa rehtori Hannu Pölönen. Hanna Hyttinen, Laitilan Sanomat LAITILALAISET KARVAMADOT. Laitilalaiset Eevi ja Aino Vuorio ovat askarrelleet itselleen omat karvamadot Putouksen sketsihahmokilpailun voittajan innoittamana. Tyttöjen tekemä sketsihahmovideo lähetettiin Putous Junioriin, ja se esitettiin viime lauantaina finaalilähetyksessä. Studiovierailu suuren suosion saaneessa ohjelman viimeisessä lähetyksessä oli lapsille suuri elämys. Tytöt pääsivät myös yhteiskuvaan Kiti Kokkosen kanssa. Kokkosen hahmo Tanhupallo on tyttöjen suosikki. Jori Liimatainen, Turun Sanomat MUUTTUNUT MIES. Tony Tähti laihdutti 120 kiloa. Nyt hän auttaa muita personal trainerina. Parin vuoden aikana Tähti on käynyt myös leikkauksissa. Ei siis laihdutusleikkauksissa, vaan kosmeettisissa – kun paino putoaa rajusti, roikkumaan jäänyttä nahkaa on korjattava. Merja Ryhtä, Somero-lehti TULEVAT RAKENTAJAT. Somerolaiset Aapo Saksa ja Niko Oksanen rakentavat opiskelijatyönä omakotitaloa Forssaan. Nuorukaiset ovat lähdössä seuraavaksi harjoitteluun ja keväällä pitäisi olla taskussa talonrakentajan paperit. Alan työmahdollisuuksia he pitävät hyvinä, uutta rakennetaan kasvukeskuksissa ja muualla korjataan vanhaa. Jari Laurikko, Turun Sanomat KOTIETU HAIHTUI JATKOAJALLA. Pudotuspelien kotiedusta taistellut TPS taipui runkosarjan viimeisessä pelissä jatkoajalla mestarisuosikki Classicille. Classicin Jere Pulkkinen on työntänyt TPS:n Ville Laineen yli reunuksen. Janne Lamminen (oik.) valmiina avustamaan Pulkkista. Maija Ala-Jääski, Uudenkaupungin Sanomat MYLLY SAI UUDET SIIVET. Uudenkaupungin Myllymäen tunnusmerkit, toistasataa vuotta vanhat myllyt ovat kunnostuksen tarpeessa. Ensimmäinen mylly on nyt saatu korjattua yksityishenkilön tekemän lahjoituksen mytöä. Kontti- eli varvasmyllyn uudet siivet maalataan kesän koittaessa. Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat HAUSSA TYÖTÄ JA TYÖKOKEMUSTA. Jaska Sevón hakee kesätyöntekijöitä Somerolla ravintola Hämeenporttiin ja sen kesäravintola Böndeen. Pauliina Virtanen (vas.), Elli-Noora Vuori ja Salla Heino kuuntelevat, mitä työ pitää sisällään. Nuoret osallistuivat keskiviikkona Somerolla järjestettyyn Duunitreffit-tapahtumaan.

VIIKON KUVAT -sarjassa mukana olevat lehdet: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.