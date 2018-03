Tutkimus: Ihon vaaleanruskeat pigmenttiläikät viisinkertaistavat syöpäriskin

Varhaislapsuudessa iholle nousevat maitokahviläikät ovat luultua yleisempiä, kertoo Turun yliopiston tutkimus.

Neurofibromatoosi tyyppi 1 -oireyhtymäksi (NF1) kutsuttua sairautta esiintyy noin yhdellä kahdestatuhannesta.

Sitä sairastavilla on aiemmin uskottua suurempi riski sairastua erilaisiin syöpiin.

– Riski on suomalaiseen vertailuväestöön nähden noin viisinkertainen, kertoo aiheesta väittelevä solubiologi Elina Uusitalo.

NF1 aiheutuu neurofibromatoosi 1 -geenin mutaatioista eli geenivirheistä.

– Noin puolet potilaista on perinyt mutaation vanhemmaltaan. Noin puolet on saanut sairautensa uuden mutaation takia, eli heidän vanhemmillaan ei ole neurofibromatoosia.

Sairaus diagnosoidaan nykyisin yleensä lapsena, mutta edelleenkään kaikille aikuisille, joilla sairaus on, ei ole tehty diagnoosia.

Neurofibromatoosi tyyppi 1 on yksi yleisimmistä perinnöllisistä harvinaissairauksista. Se ilmenee tavallisimmin varhaislapsuudessa iholle ilmestyvinä vaaleanruskeina pigmenttilaikkuina, niin sanottuina maitokahviläiskinä, kainaloiden kesakoina ja murrosiän jälkeen iholle kasvavina hyvänlaatuisina kasvaimina, joita kutsutaan neurofibroomiksi.

Väittelijä myös kehitti tutkimuksessaan uuden menetelmän NF1:n molekyylidiagnostiikkaan, joka mahdollistaisi diagnoosien varmistamisen jo ennen kuin oireita on kehittynyt.

Mainos

Tutkimuksessa seurattiin 1 404 suomalaisen NF1-potilaan syöpätapahtumia vuosina 1987–2012. Tutkimuksen perusteella Uusitalo osoitti, että NF1-potilailla on suomalaiseen vertailuväestöön nähden noin viisinkertainen riski sairastua syöpään.

– Suhteellinen syöpäriski on suurin lapsilla ja nuorilla aikuisilla, joiden yleisimpiä syöpiä ovat aivokasvaimet ja ääreishermoista alkunsa saavat syövät. Lasten aivokasvaimia on lähes 200-kertainen ja ääreishermon syöpiä yli 2000-kertainen määrä vertailuväestöön nähden, Elina Uusitalo kertoo.

– Lähes 40 prosenttia NF1-potilaista sairastuu johonkin syöpään 50 ikävuoteen mennessä, kun suomalaisessa väestössä vastaava luku on 3,9 prosenttia.

– Lähes 40 prosenttia NF1-potilaista sairastuu johonkin syöpään 50 ikävuoteen mennessä, kun suomalaisessa väestössä vastaava luku on 3,9 prosenttia, sanoo Elina Uusitalo.

Tutkimuksessa ilmeni myös, että NF1 lisää riskiä sairastua rintasyöpään. Riski on suhteellisesti suurin nuoremmilla naisilla: alle 40-vuotiaiden naisten todennäköisyys saada rintasyöpä on noin yksitoistakertainen vertailuväestöön nähden. Suurentuneen riskin lisäksi syöpään sairastuneilla NF1-potilailla on vertailuväestöä huonompi ennuste, mikä johtaa suurempaan syöpäkuolleisuuteen.

– Tulokset ovat merkittäviä, sillä niiden perusteella NF1-potilaille pitäisi luoda hoitopolkuja ja tehostaa heidän seurantaansa, jotta syövät löydettäisiin ajoissa. NF1-potilaiden huonomman ennusteen syitäkin on aiheellista selvitellä tarkemmin. Huonomman ennusteen takia NF1-potilaat saattavat tarvita yksilöllistettyä hoitoa, Uusitalo toteaa.