Elektronisen urheilun pelisali avautuu Turussa lauantaina

Turun keskustassa avautuu lauantaina e-urheilupelisali Evolution Arena. Pelisalin lisäksi tiloista löytyy harjoitteluhuone joukkueille, ryhmille ja kaveriporukoille. Pelisali on avoinna joka päivä.

– Salissa tullaan järjestämään pelitapahtumia ja muutaman kerran vuodessa myös turnauksia, kertoo Evolution Arenan markkinointipäällikkö Sampo Räsänen.

E-sports eli tietotekniikkaa hyödyntävä kilpapelaaminen on nopeasti kasvava kilpaurheilun ala. Alle 30-vuotiaiden keskuudessa laji on toiseksi suosituin laji jääkiekon jälkeen. Yhdysvalloissa se on yhtä suosittua kuin jääkiekko.

Lajia harkitaan mukaan myös vuoden 2024 Pariisin olympialaisiin. Maailmanlaajuisesti esportsia seuraa 335 miljoonaa fania.