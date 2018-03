Turun lyseoon kohdistui someuhkaus – poliisi kuullut henkilöitä

Marika Lempää, Sari Miettunen

Poliisi tutkii Turun Lyseoon kohdistunutta uhkausta Runosmäen Varusmestarintiellä. Samassa osoitteessa toimivat sekä peruskoulu että lukio.

– Ilmoitus ei ole koulun henkilökunnan tekemä, vaan sen on tehnyt sivullinen henkilö, joka on somessa huomannut uhkauksen, kertoo Turun sivistystoimialajohtaja Timo Jalonen.

Lounais-Suomen poliisille eilen 13.3.2018 tulleen ilmoituksen mukaan sosiaalisessa mediassa oli illan aikana julkaistu viesti, jonka sisältö on tulkittu Turun lyseoon kohdistuvaksi uhkaukseksi. Poliisi tutkii tapausta laittomana uhkauksena.

– Poliisit ovat olleet paikalla koululla aamusta lähtien. On oletettavaa, että he ovat siellä koko loppupäivän. Muuta en tällä hetkellä voi tutkinnasta sanoa, Jalonen sanoo.

Poliisi on tehnyt oppilaitoksessa aamun aikana turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja ottaa huomioon mahdollisten muiden turvatoimien tarpeen päivittäistoiminnan suunnittelussa.

Turun Sanomien tietojen mukaan uhkaus julkaistiin nuorten suosimassa Jodel-sovelluksessa, jossa voi lähettää anonyymejä viestejä. Viestissä tai viesteissä viitattiin muun muassa Turun puukotukseen.

Rehtori tiedotti oppilaiden vanhempia asiasta Wilma-viestillä keskiviikkoaamupäivällä. Viestissä kerrottiin koulun noudattavan viranomaisten ohjeistusta toimintatavoista ja koulupäivän jatkuvan toistaiseksi normaalisti.

Rehtorin viestin jälkeen osa vanhemmista kehoitti lapsiaan poistumaan koulusta.

Sosiaalisessa mediassa iltapäivällä leviävän tiedon mukaan viestin kirjoittaja on koulun oppilas, ja hänet on saatu kiinni. Tapauksen tutkinnanjohtaja komisario Jouko Nummela ei vahvista asiaa.

– Tapauksen tutkinta on kesken. Toimia on tehty ja tapaukseen liittyen on kuultu henkilöitä. Vakavaa konkreettista uhkaa tässä ei ole ollut, mutta täydellä vakavuudella asiaa tutkitaan, Nummela toteaa.