Tulevat tohtorit tiivistivät osaamisensa sadan sekunnin videolle lisätäkseen työllistymistään

22 Turun yliopistosta tohtoriksi kouluttautuvaa kertoo 100 sekunnin videoissaan, millaisia taitoja koulutus on heille antanut ja millaista hyötyä tohtorin palkkaavat työnantajat saavat. Viiden yliopiston yhteisen TOHTOS - Developing the Working Life Relevance of Doctoral Training -hankkeen päätavoitteena on laajentaa väitöskirjatutkijoiden mahdollisuuksia työllistyä myös muille kuin perinteisille akateemisille aloille. Hankkeen toivotaan lisäksi lisävään työnantajien tietoa tohtorien osaamisesta, liittävän työelämäkysymykset osaksi tohtorikoulutusta, vakiinnuttavan yliopiston sisäistä työelämäyhteistyötä sekä luovan toimintamallin ja jakavan hyviä käytäntöjä.

– Globaaleilla työmarkkinoilla tohtorit ovat haluttua työvoimaa myös akateemisen maailman ulkopuolella, erityisesti yritysten ja kolmannen sektorin kehittämis- ja johtotehtävissä. Suomessa ollaan nyt havahtumassa samaan, ja me tutkijakoulussa haluamme osaltamme edistää tätä kehitystä, Turun yliopiston tutkijakoulun johtaja ja Tohtos-hankkeen ohjausryhmän jäsen professori Pirjo Nuutila sanoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Videoilla tulevat tohtorit kertovat paitsi omasta osaamisestaan sekä siitä, millaisia työelämävalmiuksia tohtorikoulutus antaa. Esimerkiksi Annastiina Mäkilä puolestaan tunnustaa unelmoivansa työstä jossa voi yhdistää akateemista tutkimusta ja ihmisten parissa tehtävää vaikuttamistyötä. Hän selvittää väitöstyössään, miten masennus ymmärrettiin 1980- ja 1990-luvun Suomessa niin ammattilaisten kuin arkielämänkin piirissä.

– En ole koskaan pelännyt haasteita enkä uusien työkalujen tai asioiden omaksumista. Tutkimustyössäni olen terävöittänyt akateemisia taitojani kuten laajojen kokonaisuuksin hallintaa ja verkostoitumista, Mäkilä sanoo.

Suomen- ja englanninkieliset videot löytyvät Turun yliopiston verkkosivuilta.

TOHTOS-hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen yliopisto ja partnereina ovat Itä-Suomen, Turun, Vaasan ja Oulun yliopistot. Projekti on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.