Baltic Princessin telakointi venyi – Galaxy korvaa osan laivan iltalähdöistä

Viivi Laakkonen

Baltic Princessin telakointi jatkuu ensi lauantaihin saakka. Vielä maanantaina Tallink Silja tiedotti matkustajalaivan jatkavan reitillään jo lauantaina, sen jälkeen kun siinä ilmennyt potkureihin liittyvä tekninen vika on saatu korjattua. Korjaustöiden laskettiin kestävän kaksi päivää.

Korjattavaksi laiva pääsi tänään Turun korjaustelakalle Naantaliin.

– Vika liittyy laivan teknisiin laitteisiin. Se on laivan potkureihin liittyvää. Vika on korjattava pohjasta käsin. Sen takia alus on pakko viedä kuivatelakalle, Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoi Turun Sanomille maanantaina.

Tiistaina varustamo tiedotti, että Baltic Princess palaa omalle reitilleen iltalähdöllä Turusta vasta sunnuntaina 18. maaliskuuta, ja lisätelakoinnin vuoksi perjantain ja lauantain iltalähtöjä korvaa Galaxy.

Galaxy pääsee puolestaan palaamaan omalle reitilleen ensi maanantaina aamulähdöllä Turusta.

Silja Line on luvannut olla yhteydessä kaikkiin perutuille matkoille paikan varanneisiin matkustajiin lähtöpäivän mukaisessa järjestyksessä. Matkustajat voivat joko siirtää tai perua matkansa kuluitta.

Laivan tekninen vika ilmeni viime sunnuntaina, jolloin sen ensimmäinen iltalähtö jouduttiin perumaan. Teknisen vian syytä ei vielä siinä vaiheessa tiedetty ja varustamon toiveena oli, että laiva pääsisi jatkamaan liikennöintiään normaalisti jo maanantai-iltana.

Varmaksi tiedettiin vain se, ettei vika liity vaihdelaatikoihin, jotka vaihdettiin Puolan telakalla alkuvuodesta. Korjaustelakalla alukselle tehtiin muitakin teknisiä huoltotöitä ja sen ilmettä uusittiin.

Puolasta matkustajalaiva pääsi palaamaan liikenteeseen vasta viime torstaina 8. maaliskuuta remontin viivästyttyä useammalla päivällä.

