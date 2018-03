Nousiaisten kunta tiedottaa, että vesijohtoverkoston vuotokohta on löytynyt. Kyseessä oli tiedotteen mukaan runkojohdon venttiilin rikkoutuminen Maskuntie 161 kohdalla.

Kaivutyöt vauriokohdassa on aloitettu, ja rikkoutunut venttiili on määrä saada vaihdettua uuteen viimeistään huomiseen 14. maaliskuuta mennessä. Vedenjakelun piirissä korjattavalla osuudella on kymmenen kiinteistöä.