Korkeakoulujen yhteishaku alkaa huomenna – Turun yliopistossa tarjolla yli 130 oppiainetta

Korkeakoulujen kaksi viikkoa kestävä yhteishaku alkaa huomenna keskiviikkona. Tänä keväänä uutta ovat lääketieteellisten alojen yhteisvalinta ja oikeustieteellisen alan yhteisvalinta.

Turun yliopiston Rauman lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkojen määrää kasvatetaan tällä hakukaudella 80:stä 120:een.

Turun yliopistossa on tarjolla yli 130 oppiainetta seitsemässä tiedekunnassa. Kevään yhteishaussa on 47 alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa hakukohdetta, joissa on yhteensä yli 2 000 aloituspaikkaa. Turunyliopistolla on lisäksi yhteishaussa 61 maisteritutkinnon hakukohdetta.

Lääketieteellisten alojen yhteishaussa ovat mukana Turun lisäksi Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Tampereen yliopistot. Samalla valintakokeella voi hakea lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen hakukohteisiin.

Yhteisvalinnassa ovat ensimmäistä kertaa mukana kaikki suomenkielistä oikeustieteen koulutusta tarjoavat yliopistot. Korkeakoulujen yhteishaku toteutetaan valtakunnallisessa opintopolku.fi-järjestelmässä, jonka kautta hakija voi hakea kaikkiaan kuuteen eri hakukohteeseen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Yliopistoissa on meneillään opiskelijavalintauudistus, jonka tavoitteena on vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta. Yksi osa uudistusta on ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valittavien osuuden kasvattaminen niin, että vuoteen 2020 mennessä todistuksen perusteella valitaan valtaosa uusista kandidaattivaiheen opiskelijoista.