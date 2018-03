Omakotiliitto: Raisiossa suurimmat kunnalliset kulut, Turku edullisten joukossa

Omakotiliiton selvityksen mukaan Raisio on omakotiasujalle maan kallein kunta, kun verrataan Omakotiliiton käyttämään tyyppitaloon kohdistuvia kunta- tai aluekohtaisesti päätettäviä kunnallisia maksuja. Näitä ovat kiinteistövero, lämmityssähkö, käyttösähkö, vesimaksut ja jätemaksu.Turku sijoittui edullisimpien kuntien joukkoon. Selvityksessä oli mukana 52 kuntaa, joiden asukasluku edustaa 71 prosenttia koko maan asukasluvusta.

Vertailussa käytettiin 30 vuotta vanhaa puurakenteista, sähkölämmitteistä 120 neliömetrin kokoista omakotitaloa, joka sijaitsee 1000 neliömetrin tontilla. Lämmityksen kulutus oli vertailussa 14 000 kWh/v.

Selvityksen mukaan vuosikustannukset Raisiossa on melkein 4 300 euroa. Tässä on noin 1 000 euroa eroa maan edullisimpaan kuntaan Seinäjokeen. Seinäjoen jälkeen muita edullisia kuntia ovat Turku ja Vaasa. Turun lukema on reilut 3 300 euroa.

Turun seudulta mukana olleista kunnista sekä Kaarinan että Salon yhteiskustannukset ovat hieman yli 3 900 euroa.

Suurimmat kustannusten erot löytyvät lämmityskuluista. Saman tyyppiomakotitalon sähkölämmitys maksaa Turussa 1 514 euroa ja Siilinjärvellä 2 176 euroa. Sähkön siirtomaksuissa erot ovat suurimmat. Kajaanissa siirtomaksua kertyy lähes 860 euroa, ja Jyväskylässä reilut 460 euroa.

Selvityksen mukaan vesimaksuista kertyy omakotiasujalle kunnallisista asumismenoista hieman yli 21 prosenttia.

Omakotiliitto kiinnittää huomiota myös kunnallisveroprosenttiin. Selvityksen kalleimpien kuntien Raision ja Järvenpään kunnallisveroprosentti on 19,75 ja kolmanneksi kalleimman, Siilinjärven 21,25. Edullisimman kunnan eli Seinäjoen kunnallisveroprosentti on puolestaan 21, Turun 19,5 ja Vaasan 20.