Mikä on suosikkisi Turun uuden Historian museon paikaksi? – Vastaa kyselyyn

3. Maan alle ”Ilahduin, että museosta on saatu ajatuksia, joita ei aiemmin ole esitetty. Tämä Benito Casagranden suunnitelma parantaisi yhteyttä Käsityöläismuseoon, mutta missä on museon avoimuus ja kutsuvuus, jos se on maan alla? Tähän pitäisi tehdä pitkiä käytäviä ennen kuin museoon päästään. Tämä on hieman 1980-luvulta, jolloin museoita suunniteltiin maan alle. Tämä ei ehkä ole vetovoimainen.”