Baltic Princessin teknistä vikaa etsitään yhä – ei liity Puolassa tehtyyn vaihdelaatikkoremonttiin

Anniina Virtanen

Silja Linen Baltic Princess -risteilyaluksessa on ilmennyt tekninen vika. Syytä selvitetään tämän päivän aikana. Alus joutui perumaan sunnuntai-illan kello 20.15 lähdön vian vuoksi.

– Tämänhetkisen tiedon mukaan uskotaan ja toivotaan, että maanantaina illalla Baltic Princess pääsee lähtemään, mutta varmasti tiedämme vasta iltapäivän aikana, kertoo Tallink Silja Oy:n viestintäjohtaja Marika Nöjd.

Teknisen vian syytä ei vielä tiedetä, mutta viestintäjohtajan mukaan se ei liity vaihdelaatikoihin, jotka vaihdettiin Puolan telakalla.

– Aamupäivän aikana laivaa testataan merikokeilla, jotta nähdään, toimiiko kaikki niin kuin pitää.

Baltic Princess oli palannut remontista liikennöintiin viime torstaina 8. maaliskuuta. Remontti viivästyi useammalla päivällä. Silloinen viivästyminen vaikutti noin 25 000 matkustajaan.

– Eilen illalla 1 000 matkustajaa oli lähdössä alun perin Baltic Princessillä. Heistä noin sata jäi yöksi laivalle.

Nöjd ei osaa sanoa, kuinka moni on lähtenyt muilla laivoilla, perunut tai siirtänyt matkaansa. Hänen mukaansa suurin osa risteilijöistä siirtää matkaansa myöhempään ajankohtaan.

– Osa reittimatkustajista on varmasti päässyt muiden yhtiöiden laivoilla. Tallink Siljan Galaxy liikennöi normaalisti ja on tänä aamuna lähtenyt Turusta Tukholmaan. Varmasti siellä on paljon harmistuneita matkustajia, jos matka on peruuntunut, Nöjd valittelee.