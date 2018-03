Baltic Princessin lähdöt peruttu perjantaihin asti – alus joutuu kuivatelakalle

Anniina Virtanen

Tallink Silja tiedottaa, että Baltic Princessin lähdöt maanantaista perjantaihin on peruttu.

– Baltic Princessillä on ilmennyt hiljattain tehdyn telakoinnin jälkeen teknistä vikaa, jota ei ole yrityksistä huolimatta saatu korjattua. Tämän vuoksi laivalle on tehtävä korjaustöitä kuivatelakalla ennen kuin se voi palata reitilleen, yhtiö tiedottaa.

Yhtiö kertoo ottavansa yhteyttä kaikkiin perutuille matkoille varanneisiin asiakkaisiinsa lähtöpäivän mukaisessa järjestyksessä. Asiakkaat voivat myös itse ottaa yhteyttä varustamoon. Matkat on mahdollista siirtää tai perua.

Tallink Siljan Baltic Princess -risteilyaluksessa ilmenneen vian syytä selvitettiin maanantaina. Aluksen eilinen eli sunnuntai-illan lähtö jouduttiin jo perumaan. Vielä aamupäivällä varustamon viestintäjohtaja Marika Nöjd toivoi, että maanantai-illan lähtö toteutuisi.

Teknisen vian syytä ei vielä tiedetä, mutta viestintäjohtajan mukaan se ei liity vaihdelaatikoihin, jotka vaihdettiin Puolan telakalla.

Nöjdin mukaan laivaa testattiin aamupäivän aikana.

Baltic Princess palasi remontista liikennöintiin viime torstaina 8. maaliskuuta. Remontti viivästyi usealla päivällä. Silloinen viivästyminen vaikutti noin 25 000 matkustajaan.

– Eilen illalla tuhat matkustajaa oli lähdössä alun perin Baltic Princessillä. Heistä noin sata jäi yöksi laivalle.

Nöjd ei osaa sanoa, kuinka moni on lähtenyt muilla laivoilla, perunut tai siirtänyt matkaansa. Hänen mukaansa suurin osa risteilijöistä siirtää matkaansa myöhempään ajankohtaan.

– Osa reittimatkustajista on varmasti päässyt muiden yhtiöiden laivoilla. Tallink Siljan Galaxy liikennöi normaalisti ja on tänä aamuna lähtenyt Turusta Tukholmaan. Varmasti siellä on paljon harmistuneita matkustajia, jos matka on peruuntunut, Nöjd valitteli aamupäivällä.